BTL-коммуникация как грамотный способ продвижения рекламного продукта

Используемые в нынешнее время рекламные технологии, при помощи которых продвигаются товары или услуги, делятся на два вида: ATL и BTL. Реклама ATL (от английского выражения «above-the-line» – над чертой) представляет собой комплекс традиционных маркетинговых мероприятий, включая полиграфическую, внутреннюю и наружную рекламу, а также рекламу в традиционных средствах массовой информации. Попросту говоря, ATL – это прямая реклама. Главное отличие рекламы BTL (от английского выражения «below-the-line» – под чертой) состоит в способе влияния на целевую аудиторию. Проще говоря, BTL представляет собой непрямую рекламу. При обращении в профессиональное BTL- агентство https://www.creonagency.ru/ вы сможете получить средства BTL для установления личного контакта рекламодателя с участниками промоакций в точках продаж. Таким образом, BTL представляет собой деятельность по оказанию влияния на клиента в момент принятия им решения о целесообразности покупки определенного товара или услуги. Она включает в себя использование целого ряда инструментов, в том числе:

дегустации;

промоакции;

скидки;

демонстрации;

сэмплинг;

пробные использования;

бонусы.

Цели проведения мероприятий BTL

Основные цели любой рекламы состоят в привлечении внимания потребителей, возбуждении их интереса, информировании потенциальных клиентов и побуждении поступать их определенным образом. BTL, как один из видов рекламы, представляет комплекс маркетинговых мероприятий, направленных на завоевание доверия покупателей и увеличение объема реализации своих продуктов в местах продаж. Из этого вытекают главные цели BTL-акций:

увеличение интереса к бренду и повышение его узнаваемости;

стимулирование пробных и последующих покупок;

повышение объема продаж;

изменение ценовой политики применительно к каждой товарной группе;

повышение информированности о бренде;

улучшение имиджа торговой марки.

Последовательность действий для достижения сформулированных целей

Проведение мероприятий, направленных на решение поставленных задач в рамках BTL-индустрии, предусматривает следующие стадии:

Постановка целей и задач промоакций. Они должны выбираться таким образом, чтобы обеспечить соответствие действий рекламного агентства интересам клиента. Исследование свойств продвигаемого продукта, нахождение его отличий от других аналогичных продуктов. Данное действие нацелено на наполнение продукции эмоциями и формирование у потенциальных покупателей заданных ассоциаций. Представленные на рынке однотипные товары не имеют принципиальных различий. Поэтому при совершении покупки потребитель приобретает не предмет, а свои эмоции, которые с ним связаны. Именно по этой причине столь большое значение имеет непосредственное обращение к чувствам клиента. Согласно проведенным психологами исследованиям, 9/10 решений принимаются под влиянием эмоций, и эта особенность человеческого поведения может быть с выгодой использована для успешного продвижения продукта. Для этого, прежде всего, необходимо выделить все положительные стороны своего товара и его преимущества по сравнению с остальными изделиями того же ряда. Подбор потенциальных мест продаж. Здесь особую важность имеет выделение группы потребителей, проходящих эти места. Нужно выявить направления использования вашего товара и выделить его потребителей, разбив их на классы (по интересам, по размерам доходов, по социальному положению и т. п.). Четкое понимание того, на кого рассчитана акция, помогает установить места сбора покупателей вашей продукции. Соединение в сознании потребителя предлагаемого продукта и позитивных эмоций, возникающих у него перед совершением покупки. Для этого нужно связать все позитивные свойства и преимущества изделия с позитивными ассоциациями, возникающими у покупателя. Подготовка самого шоу, включая POS-материалы, мерчандайзинг, набор и обучение промоутеров, управление ими.

Проведение промоакций позволяет решить все сформулированные задачи, включая следующие:

заинтересовать потребителя в покупке данного изделия или услуги, акцентировав его внимание на преимуществах вашего предложения;

добиться возникновения у потенциального покупателя желаний или ассоциаций, которые он отождествлял бы с приобретаемым товаром;

продемонстрировать достоинства продвигаемого изделия или услуги;

побудить клиентов к совершению покупок, известив их о местах продаж.

Главные преимущества BTL-коммуникации

Путем использования рекламы BTL можно решить множество проблем по продвижению товара или услуги. Она обладает следующими достоинствами: