Для исполнения послания нужно написать 30 законов и заново прожить 30 лет

Владимир Путин обратился с посланием к Федеральному Собранию. Для реализации всех предложений президента Госдума должна разработать более 30 законов. Наиболее актуальный вопрос сейчас — источники финансирования обозначенных в послании целей развития. Но по сути вопрос куда серьезнее речь идет о реализации исторической задачи, исторической хотя бы потому, что однажды в недавней истории Россия уже попыталась ее решить.

«Это очень сложная задача»

Президентское послание это по определению (нестрогому) «надзаконный» акт. Обращенное прежде всего к депутатам и сенаторам, оно предполагает законотворческое реагирование. Но послание, с которым Владимир Путин обратился к Федеральному Собранию в московском Центральном выставочном зале «Манеж» 28 февраля, повлечет за собой более серьезные, чем обычно, перемены в законодательстве. Это и налоговая система, которые Дума долго не трогала, и ряд других названных в послании мер, а возможно и какие-то, пока непонятные новаторские предожения.

В основной, традиционной части послания, которая предшествовала впечатляющей презентации новейших военных разработок, глава государства сосредоточился на внутренних проблемах страны, лавным образом социально-экономическом развитии. Как отметил спикер Госдумы Вячеслав Володин по итогам совета Думы, послание президента носит стратегический характер, а поставленные в нем задачи рассчитаны на два года, шесть и даже 10 лет».

Мы с [первым вице-спикером] Александром Дмитриевичем [Жуковым], когда слушали послание, насчитали уже более 30 законопроектов, которые необходимо принимать. И остановились, потому что там практически что ни вопрос, необходимо законодательное обеспечение», — передает ТАСС слова главы нижней палаты парламента.

Возвращаясь к речи президента, можно отметить, что Владимир Путин действительно основной внимание уделил внутренним задачам властей. В их числе технологический потенциал России, «который позволяет совершить настоящий рывок в повышении качества жизни людей, в модернизации экономики, инфраструктуры и государственного управления». «Именно отставание — вот главная угроза и вот наш враг», — констатировал глава государства.

И все же, указал он, главным, ключевым фактором развития благополучие людей, достаток в российских семьях. «Нам необходимо серьёзно обновить структуру занятости, которая сегодня во многом неэффективна и архаична, дать людям хорошую работу, которая мотивирует, приносит достаток, позволяет реализовать себя, создать современные, достойно оплачиваемые рабочие места. На этой основе мы должны решить одну из ключевых задач на предстоящее десятилетие – обеспечить уверенный, долгосрочный рост реальных доходов граждан, а за шесть лет как минимум вдвое снизить уровень бедности», — подчеркнул Владимир Путин.

«Нам важен и ценен каждый человек, чтобы он чувствовал свою востребованность, прожил долгую и, главное, здоровую жизнь, радовался внукам, правнукам, чтобы дети выросли и стали успешными в сильной, динамичной, успешной стране, которая выходит на новые рубежи развития. Россия должна не только прочно закрепиться в пятёрке крупнейших экономик мира, но и к середине следующего десятилетия увеличить ВВП на душу населения в полтора раза. Это очень сложная задача. Уверен, мы готовы эту задачу решить», — заключил президент.

Нужны источники намеченного роста. Нужны, может быть, очень глубокие изменения

Экономико-социальные посылы выступления Владимира Путина содержат давно назревшие и обсуждаемые в обществе требования, отмечает ведущий аналитик ГК TeleTrade Марк Гойхман. Сильные тормозящие развитие факторы – низкие доходы населения, ограничивающие внутренний спрос; плохое качество человеческого капитала из-за стагнации сферы здравоохранения и образования. В послании говорится о цели двукратного сокращения уровня бедности, увеличении расходов на здравоохранение до 4% ВВП в 2019-2024 гг., направлении 3,4 трлн руб. на решение демографических проблем, повышении средней продолжительности жизни до 80 лет в 2029 году.

Важны, по мнению эксперта, и планы инвестиций в инфраструктуру, в частности, в дорожное строительство в 11 трлн руб., за счет как бюджетных ассигнований, так и частных вложений под госгарантии.

Главный вопрос для реализации этих и иных насущных идей послания – источники их финансирования. Такая конкретизация не определена. Есть вероятность, что именно способы дополнительного привлечения средств могут противоречить указанным целям, опасается Марк Гойхман.

По его словам, рост экономики в ближайшие годы даже на 2-2,3% в год, по оптимистичному плану Минэкономразвития, не даст необходимых ресурсов. Возможно, бюджет прибегнет к дополнительным заимствованиям. Но это увеличит и расходы государства на обслуживание долга, помимо заявленных направлений. Вероятно и повышение налогов с населения – обсуждается увеличение НДФЛ, увеличение НДС, отмена льгот по налогу на движимое имущество и пр. Здесь же можно упомянуть повышение пенсионного возраста.

Однако такая практика отнюдь не будет способствовать ни реальным доходам населения, ни возможностям частных инвестиций и поддержке малого бизнеса, провозглашённых в послании. Как считает Марк Гойхман, нужны радикальные институциональные реформы законодательства и практики, которые стимулировали бы бизнес, ослабляли превалирование госсектора, защищали реально права предпринимателей и населения. То есть нужно не просто перераспределение бюджета и поиск дополнительных средств, а открытие внутренних возможностей экономики, пока ещё совершенно не достаточных для качественного рывка, обозначенного в послании.

Что услышал инвестор?

С точки зрения финансовых рынков, указывает, в свою очередь, генеральный директор инвестиционной компании «Харитонов капитал» Максим Харитонов, инвесторам важно было в послании услышать о том, что в экономике не будет особых перемен, а будет стабильность, не будет кризисов, вызванных неумелой экономической политикой и просто внешними факторами, такими, как санкции.

Многочисленные военные эксперты сейчас разбирают речь президента на атомы, влияние его речи на будущую внешнюю политику, но это не имеет большого смысла, полагает Максим Харитонов, потому что послание должно было создать некое настроение, и направлено оно было в первую очередь на внутреннего, российского слушателя. Что услышал инвестор? Что большая часть речи Путина была посвящена экономике, и там неожиданно тепло было сказано о предпринимателях: что их надо защищать от контролирующих органов, и реально, а не на словах, отмечает эксперт. Что появление контролеров на предприятии должно стать «исключительным событием». Президент даже произнес слово «стартап», и все стартаперы почувствовали себя польщенными, а свой труд — более заметным и менее рискованным.

Но сразу за этим пошла речь о неотвратимости уголовного наказания, говорит аналитик, и настроения предпринимателей и инвесторов снова вернулись в норму: закон по-прежнему очень суров, и рассчитывать на снисхождение по экономическим статьям малому и среднему бизнесу пока особо не приходится. То есть чувствуется какой-то позитив, но туманный, неясный, вроде бы что-то пообещали, но, поскольку юридически послание носит рекомендательный характер, то надеяться на улучшение условий для бизнеса будут только самые ярые оптимисты.

Далее как в учебнике по экономике, глава про «пушки» и «масло», продолжает Максим Харитонов. В жизни, как и в учебнике, всегда стоит дилемма, производить товары народного потребления, и дать высокий уровень жизни гражданам уже сейчас, или оружие, которое позволит, теоретически, вести себя более уверенно на международных переговорах, и за счет этого поднимать экономику, и возможно, потом, производство товаров народного потребления тоже вырастет, но будет более защищенным, никто из соседей не сможет эти товары «отнять».

Из послания понятно, указывает Максим Харитонов, что Россия в который раз выбирает второй путь: инвестировать в ВПК, чтобы «со страной считались», и немного инвестировать в социальную сферу и мирное производство. Главной задачей послания было убедить внутреннего слушателя в том, что это правильно, и пока это удается, а значит, в экономике будет та самая стабильность, которой хотят инвесторы.

Индекс Мосбиржи послания как будто не заметил — вчера был околонулевой рост, и это хорошо, считает Максим Харитонов: значит, послание не всколыхнуло общество в достаточной мере, а создало ощущение преемственности экономической, социальной и внешней политики. Рубль тоже послания почти не заметил, и это тоже позитивно, значит, до выборов страна идет тем же курсом и можно надеяться, что выборы каких-либо потрясений стране не принесут и что можно не опасаться девальвации.

Новый старт через 30 лет

Следует еще раз отметить, что в послании все же предусмотрены и крупные цели социально-экономического плана, исоответствукющие бюджетные расходы. Это, в частности, повышение более, чем в полтора раза бюджета здравоохранения, упомянутые выше затраты на строительство дорог. Послание говорит о крупнейшей программе пространственного, териториального развития, реновации городов и современном селе, о прошитости России траспортными магистралями. Оно (надеемся) ставит точку в дискуссии о том, не сселить ли все население огромной страны в десяток мегаполисов. Путин ответил на это так: нет, нужно вести совершенно противоположную политику, развивать российскую глубинку и поддерживать ее самобытность.

Что касается инвестиций в ВПК, то продемонстрированное новое оружие не обязательно должно повлечь за собой увеличение затрат по этой статье. Разработка, весьма дорогая часть программы перевооружения, уже состоялась или близка к завершению. О том, что нужно начать массовое строительство беспилотных сверхскоростных глубинных атомных подлодок, о которых говорилось в послании, или упомянутых там двух видов гиперзвуковых ракет и планирующих стратегических боевых блоков, как и ракеты с ядерным двигателем, президент не говорил. РС-28 «Сармат» уже на вооружении и это часть давно реализуемой программы замены «Воевод».

Напротив, в ходе серии совещаний по ОПК осенью минувшего года были плановое сокращение гособоронзаказа и конверсия. При продемонстрированном в четверг 2 марта научно-производственном потенциале оборонно-промышленного комплекса на задачи и перспективы конверсии можно взглянуть совершенно по-новому. В том смысле, что это обещает большую отдачу, хотя известно, насколько конверсия — непростое дело.

Однако и сами по себе оборонные расходы являются стимулос для экономики. Это для позднесоветского народного хозяйства они оказались чистым бременем. Если предприятие по производству военной техники получает прибыль и способно инвестировать ее в развитие, в том числе в производство гражданских товаров, начинает работать мультипликатор, делающий военные расходы нетто-эффективными.

Речь, в общем-то, идет о реализации того комплекса задач, который поставил перед собой 30 с лишним лет назад и не смог решить СССР. За минувшее время воссоздан, с оговорками, былой потенциал, а также появились совершенно новые возможности и опыт. О решении жилищной проблемы президент говорил именно так, что ее пытались и обещали решить не раз, явно подразумевая обещания в том числе Михаила Горбачева. Продовольственная же проблема, которую в начале 80-х стыдливо, сбиваясь, именовали по ТВ «программой» (такая тоже была) оказалась-таки решена. Может быть, действительно, удастся решить и другие? Это не «возвращение в СССР», а возвращение к исполнению задач, которые стояли перед — той? Этой? Нашей страной.

Послание многопланово, есть там и другие слова, также отсылающие нас к решению исторических задач: «Чтобы идти вперёд, динамично развиваться, мы должны расширить пространство свободы, причём во всех сферах, укреплять институты демократии, местного самоуправления, структуры гражданского общества, судов, быть страной, открытой миру, новым идеям и инициативам».