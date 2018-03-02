Эксперт предположил, что будет с долларом после выборов в России

Сергей Суверов – глава аналитического департамента УК БК «Сбережения» – рассказал, что может ждать американский доллар после президентских выборов в России.

По его мнению, серьезной нисходящей динамики курса рубля ожидать не стоит, благодаря сохранению высокого спроса на российские облигации.

Кроме того, эксперт уверен, что пока ещё на рынке отыгрывается благоприятный момент после повышения рейтингов России. Напомним, на 23 марта запланировано заседание Центробанка по ключевой ставке. В случае, если рынок будет ожидать дальнейшего снижения этого показателя, это также подогреет интерес к рублевым активам, передаёт сайт «Российской газеты».

Также специалист убеждён, что в первый месяц весны, колебания в обе стороны возможны в диапазоне 1-1,5 руб.

Однако, по его мнению, всё-таки остаются и негативные факторы. В частности, как подчеркнул Суверов, если появится определенность, связанная с новыми антироссийскими санкциями, то рубль кратковременно может просесть.

Ранее сообщалось, что некоторые эксперты предсказали рублю серьёзные проблемы. По их мнению, с наступлением марта рубль останется один на один со своими проблемами. В результате уже в первой половине первого весеннего месяца национальную валюту может ожидать падение. Причиной этого станут валютные интервенции Минфина РФ, из-за чего курс российской валюты может устремиться вниз.

Несмотря на это, аналитики считают, что паниковать россиянам точно не стоит – резкого обвала рубля точно не будет, а потому скачка цен и обесценивания сбережений не произойдёт.

Напомним, 2 марта курс доллара перешёл к резкому снижению после того, как президент США Дональд Трамп заявил на встрече с руководителями американских сталелитейных компаний о вводе пошлины на ввоз стали в размере 25% и на ввоз алюминия — в размере 10%.

Таким образом, «зелёный» растерял почти всё, что ему удалось приобрести на фоне «ястребиных» комментариев главы ФРС Джерома Пауэлла. Индекс доллара в пятницу потерял 0.4%, снизившись до 90,20.

При этом, согласно данным Московской биржи, курс доллара расчётами «завтра» на 10:00 мск пятницы снижался на 0,02 рубля - до 56,8 рубля, курс евро - на 0,03 рубля, до 69,65 рубля.