Пентагон получил задание: создать аналог вооружения или «выкрасть информацию у русских»

Заявление США о готовящихся испытаниях в 2019 году гиперзвукового оружия, главная реакция Пентагона на выступление Владимира Путина, считает военный эксперт Алексей Леонков.

«У США были несколько проектов в этой области - к примеру, испытания ракеты X-51 WaveRider всегда заканчивались неудачно. Американцам удавалось их запустить, но маневрирование и управляемость отладить не удалось», - поделился эксперт с изданием «Экономика сегодня», который добавляет, что последний срок, который заявлял Пентагон по появлению гиперзвука, датируется 2025 годом, еще хуже дело обстоит с гиперзвуковым беспилотным разведчиком, который обещают предоставить к 2030 году.

«В итоге сейчас Пентагону дано задание: каких бы денег это ни стоило, нужно сделать свои аналоги. Как вариант – выкрасть информацию по ракетам у русских», - подчеркивает военный эксперт.

Не исключено, что США, находясь в сложном положении «просто займется показухой и красивыми презентациями, так как реальная цель очень далека».

«Чтобы с нуля разработать гиперзвуковые технологии российского уровня, Америке понадобится 10-15 лет», - поделился Леонков.

Эксперт также рассказал, как «дезинформация», которую «скормили» нашей разведке о лазерном оружии, изобретенном якобы в США, обернулась прорывом для российского вооружения.

«В России тогда лучших ученых усадили за чертежи и в итоге даже были созданы несколько опытных установок с испытаниями над водой и над землей – наши специалисты доказали, что при существующих технологиях создать такое оружие невозможно. Однако в процессе мы создали уникальные установки и сделали целый ряд открытий», - продолжил Леонков

Американцы лазерное оружие так и не получили, закрыв проект, как беспреспективный.

Военное обозрение: Владимир Путин о новейшем оружии России