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Москва, 03.03.2018

Forbes опубликовал список самых богатых рэперов мира

«Expert Online» 2018

Американский финансово-экономический журнал Forbes опубликовал список самых богатых рэперов мира.

Этот рейтинг возглавил известный музыкант из США Jay Z (Джей-Зи – настоящее имя Шон Картер), который сместил с первого места P Diddy (Шон Комбс).

По данным Forbes, за год музыкант увеличил свое состояние почти на 100 млн долларов — теперь его состояние оценивается в 900 млн долларов.

При этом отмечается, что сколотить столь внушительное состояние Jay Z удалось, прежде всего, благодаря продажам алкогольной продукции, а не творчеству. Кроме того, существенную статью дохода музыканта составила компания Roc Nation и стриминговый сервис Tidal.

Лидер прошлого года P Diddy, заработав 825 млн долларов, опустился на вторую строчку. Любопытно, что основной источник его дохода - также алкогольная продукция, в том числе премиум-класса (текила DeLeon, напитки Diageo и водка Ciroc).  

Тройку лидеров замыкает Dr. Dre (Доктор Дре - Андре Янг) с 700 млн долларов, который, помимо музыкальной деятельности, продаёт компании Apple наушники под брендом Beats. 

К слову, все три лидера оказались не только самыми богатыми хип-хоп-исполнителями на планете, но и самыми состоятельными американскими музыкантами среди всех жанров.

В ТОП-5 богатейших рэперов мира также вошли Drake (Обри Грэм) и Эминем (Маршалл Мэтерс III), состояние каждого из которых оценивается в 100 млн долларов.

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