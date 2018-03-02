Подписка
Москва, 03.03.2018

«Газпром» разрывает все контракты с Украиной

«Expert Online» 2018

Алексей Миллер – председатель Правления ПАО «Газпром» – заявил, что компания была вынуждена начать процедуру расторжения контрактов с украинским «Нафтогазом».

По его словам, решение Стокгольмского арбитража по контрактам на поставку и транзит газа было асимметричным и нарушило баланс интересов сторон по контрактам, передаёт РБК со ссылкой на управление информации «Газпрома».

При этом председатель Правления ПАО «Газпром» подчеркнул, что компания категорически против того, чтобы за счёт России решались экономические проблемы Украины.

«В такой ситуации продолжение действия контрактов для «Газпрома» является экономически нецелесообразным и невыгодным», — резюмировал Миллер, добавив, что «Газпром» расторгнет контракты на поставку газа украинским потребителям и на транзит газа в Европу через Украину.

Подписаться на «Эксперт» в Telegram
Распечатать
    Реклама

    «ДПМ на модернизацию: проблемы, необходимость, вызовы»

    20 февраля 2018 года состоялся круглый стол на тему «ДПМ на модернизацию: проблемы, необходимость, вызовы». Организаторы: «Эксперт» совместно с Агентством стратегических инициатив и с секцией по законодательному регулированию энергоэффективности и энергосбережения Экспертного совета Комитета Государственной Думы по энергетики.

    Зеркало промышленности

    ​Отраслевые выставки – возможность получить представление о состоянии дел в конкретном секторе экономики

    ИНТЕРЛАКОКРАСКА- 2018

    Весь цвет лакокрасочной промышленности с 27 февраля по 2 марта. Более 230 российских и зарубежных компаний презентуют свою продукцию и услуги на ежегодной выставке
    Реклама

    TOP

    1. Новое оружие России вызвало истерику на Западе
      Послание Путина вызвало мгновенную реакцию Запада
    2. Курс доллара готовят к «большому отскоку»
      Курс доллара готовят к «большому отскоку»
    3. Курс доллара перешел к падению, главная интрига разрешится во вторник
      Курс доллара перешел к падению, главная интрига разрешится во вторник