«Газпром» разрывает все контракты с Украиной

Алексей Миллер – председатель Правления ПАО «Газпром» – заявил, что компания была вынуждена начать процедуру расторжения контрактов с украинским «Нафтогазом».

По его словам, решение Стокгольмского арбитража по контрактам на поставку и транзит газа было асимметричным и нарушило баланс интересов сторон по контрактам, передаёт РБК со ссылкой на управление информации «Газпрома».

При этом председатель Правления ПАО «Газпром» подчеркнул, что компания категорически против того, чтобы за счёт России решались экономические проблемы Украины.

«В такой ситуации продолжение действия контрактов для «Газпрома» является экономически нецелесообразным и невыгодным», — резюмировал Миллер, добавив, что «Газпром» расторгнет контракты на поставку газа украинским потребителям и на транзит газа в Европу через Украину.