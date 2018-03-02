Голодец: технологии лишат работы поколение россиян

Ольга Голодец – вице-премьер российского правительства – считает, что работодатели предпочитают принимать на работу технологически развитое молодое поколение. По её мнению, в связи с этим необходимо обеспечить равенство поколений при приеме на работу, передаёт интернет-сайт «Вести. Экономика»

Голодец также подчеркнула, что из-за быстрого развития технологий, лишними оказывается целое поколение. И это, как она считает, не только пенсионный и предпенсионный возраст.

«Школы, например, говорят, что им нужны педагоги в возрасте 25-30 лет, потому что они больше владеют технологиями», - подчеркнула Голодец.



Кроме того, она отметила, что люди, которые больше 30 лет уже не обладают компетенциями тех, кто идёт за ними.

«Проблема доступа на рынок всех поколений встаёт с новым вызовом. Необходимо обеспечить равенство поколений», - добавила вице-премьер.

По её данным, в настоящее время в России трудоустроены всего 26% инвалидов, а трудиться хотели бы 75%. Между тем количество мигрантов на рынке труда в России должно сокращаться с учётом потребностей экономики.