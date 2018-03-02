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Москва, 02.03.2018

Иран отказался от доллара

«Expert Online» 2018
  • Иран отказался от доллара
AP/TASS

Правительство Ирана ввело новые ограничения на использование доллара США. С 28 февраля использование американской валюты при импортных операциях запрещено, сообщает Forbes со ссылкой на иранские СМИ.

Любые заказы на поставку товаров или другие импортные декларации, где используются доллары США, не будут обрабатываться таможенными органами Ирана.

По словам директора Департамерта по правилам валютных операций и политике Центрального банка Ирана Мехди Касрейпура, новые правила не должны сильно сказаться на нынешних торговых операциях, учитывая что в этих процессах использование американской валюты и так было ограниченным. По его словам, из-за санкций США местные банки и так не могли проводить операции в долларах.

"Учитывая, что использование доллара в Иране и так запрещено и трейдеры используют альтернативные валюты в своих транзакциях, больше нет причин, чтобы указывать цены в долларах в счет-фактурах", - сказал он.

Одной из причин, побудивших иранские власти ввести ограничения на использование доллара, является, по мнению Forbes, падение национальной валюты Ирана - риала к доллару на 8% в этом году. Аналитики считают, что большинство внешнеторговых трансакций Ирана будет осуществляться в евро.

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