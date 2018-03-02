Как выбрать бизнес-тренера?

Каждый владелец бизнеса знает, что для успешного развития и процветания любой компании необходимо уделять достаточно внимания обучению сотрудников. Именно для этого и предназначены тематические бизнес-семинары, которые проводятся сторонними тренерами.

Но не каждый руководитель знает, как выбрать грамотно специалиста. Попробуем разобраться в этом непростом вопросе.

Знакомство с претендентом

Изучение резюме бизнеса-тренера – это, безусловно, важный момент. Но на начальном этапе мы все же, рекомендуем познакомиться со специалистом лично. Так, вы сможете озвучить ему задачи, которые буду поставлены, и послушать его первые предложения по их решению. Это позволит оценить опыт и сноровку бизнес-тренера. Новички, как правило, дополнительных вопросов не задают, им, как они считают, и так все понятно. А вот вас такое поведение должно насторожить.

Грамотный тренер обязательно поинтересуется, сколько будет слушателей, какие проблемы необходимо проработать в ходе семинара, какие итоговые результаты вы хотите видеть. Кроме того он может поинтересоваться стандартами работы утвержденными компанией, ситуацией, которая на текущий момент сложилась на рынки и внутри вашей организации. Немаловажными для него также будут вопросы, связанные с организацией мероприятия и вашими предпочтениями по его проведению.

Если бизнес-тренер на дистанционное обучение легко вносит изменения, в предлагаемую им программу, значит, разрабатывал он ее самостоятельно, а не воспользовался чужим шаблоном. Что уже говорит о его профессионализме. Ну и самое главное, доверяйте своему первому впечатления, так как именно оно зачастую оказывается верным.

Анализ информации

Итак, встречи с несколькими кандидатами проведены, но окончательный выбор сделать пока трудно. Значит, настало время тщательно изучить и проанализировать информацию, представленную в резюме. Специалист, идеально подходящей вашей компании должен отвечать следующим критериям:

иметь достаточный опыт работы в вашей или смежной отрасли и при этом хорошо понимать ее специфику;

уметь самостоятельно разрабатывать программу семинара;

понимать, как должен проходить процесс обучения людей, работающих в вашей сфере рынка;

иметь рекомендации от других заказчиков.

Напоследок было бы неплохо попросить наиболее подходящих вам кандидатов провести небольшой тестовый тренинг. Это позволит бизнес-тренеру поближе познакомиться с компанией, а сотрудникам с будущим лектором. Вы же, увидев его работу со стороны, сможете понять, принесет ли этот специалист пользу вашей фирме.