Как выбрать надежного подрядчика по строительному проектированию

Количество всевозможных проектных бюро и мастерских в России в настоящее время исчисляется тысячами, а число проектировщиков-фрилансеров намного больше. Однако найти среди них хорошего исполнителя очень сложно.

Большинство сбоев в работе случается на уровне менеджмента. Именно качество управления и организации проектных работ является главным критерием, который должен учитываться при выборе подрядчика по строительному проектированию http://arsenal-proekt.ru/services/proektirovanie/. И продолжительность присутствия подрядчика на рынке здесь не играет никакой роли. По этой причине во время проведения тендера нужно, в первую очередь, выяснить, насколько качественно организованы работы у подрядчика. Для этого нужно выполнить три описанных ниже процедуры.

Первый шаг заключается в проверке быстроты и правильности ответов подрядчика на заданные вами вопросы технического характера. Если потенциальный партнер медлит с ответами, значит, у него нет своих высококвалифицированных специалистов или же работы в компании организованы плохо. Чтобы проектирование было успешным, между заказчиком и подрядчиком должны быть хорошо налажены коммуникации.

Второй шаг состоит в ознакомлении с системой управления проектами, используемой подрядчиком. Для этого нужно выяснить:

Имеет каждый проектировщик недельный план?

Имеется ли у потенциального подрядчика руководитель проекта или решением всех вопросов занимается главный инженер проекта? В последнем случае есть повод для тревоги. Смешивание технических и административных функций недопустимо.

Каким образом контролируется исправление проблем, на которые указал заказчика?

Планирует ли подрядчик проводить промежуточные согласования проекта с заказчиком?

Чтобы обеспечить правильную организацию работ с учетом всех перечисленных моментов, профессиональному подрядчику вполне достаточно использовать интернет и специальное ПО.

Третий шаг состоит в выполнении пробной работы. Хотя первые два шага дают возможность выявить большинство неэффективных исполнителей, их недостаточно для нахождения хорошего подрядчика. Поэтому нужно предложить потенциальному партнеру сделать небольшую работу, чтобы понять, есть ли у него деловой подход к осуществлению проекта. Поручив пробную работу двум-трем фирмам, можно без особых затруднений установить эффективность каждой из них, используя в качестве основного критерия затраты труда, которые необходимы для контролирования вами реализации проекта.