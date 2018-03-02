Киев призывает к аресту активов «Газпрома»

Глава Украины Петр Порошенко заявил, что компании «Нафтогаз» необходимо добиваться ареста активов «Газпрома» в случае оспаривания российской стороной решения арбитража Стокгольма.

«Если «Газпром» не заплатит деньги, «Нафтогаз» должен добиться ареста активов «Газпрома» и обеспечить исполнение решений стокгольмского арбитражного суда», - пишет Порошенко на своей странице в соцети Фейсбук, добавляя, что «Нафтогаз» может рассчитывать на полную поддержку со стороны государства и со стороны президента.

Порошенко добавляет, что «действия российских монополистов больше не вызывают в стране панику, поскольку не могут вернуть к временам зависимости от российского газа».

Напомним, «Газпром» собирается оспорить решение Стокгольмского арбитражного суда, по которому российская компания должна выплатить украинскому «Нафтогазу» $2,56 млрд по контракту за транзит газа.