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Москва, 02.03.2018

Киев призывает к аресту активов «Газпрома»

«Expert Online» 2018

Глава Украины Петр Порошенко заявил, что компании «Нафтогаз» необходимо добиваться ареста активов «Газпрома» в случае оспаривания российской стороной решения арбитража Стокгольма.

«Если «Газпром» не заплатит деньги, «Нафтогаз» должен добиться ареста активов «Газпрома» и обеспечить исполнение решений стокгольмского арбитражного суда», - пишет Порошенко на своей странице в соцети Фейсбук, добавляя, что «Нафтогаз» может рассчитывать на полную поддержку со стороны государства и со стороны президента.

Порошенко добавляет, что «действия  российских монополистов больше не вызывают в стране панику, поскольку не могут вернуть к временам зависимости от российского газа».

Напомним, «Газпром» собирается оспорить решение Стокгольмского арбитражного суда, по которому российская компания должна выплатить украинскому «Нафтогазу» $2,56 млрд по контракту за транзит газа.

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