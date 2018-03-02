Подписка
Москва, 02.03.2018

Курс доллара отправлен в нокдаун

«Expert Online» 2018
  • Курс доллара отправлен в нокдаун
Алексей Павлишак/ТАСС

Курс доллара перешел к резкому снижению после того, как президент США Дональд Трамп сообщил на встрече с руководителями американских сталелитейных компаний о вводе пошлины на ввоз стали в размере 25% и на ввоз алюминия — в размере 10%.

Эта новость понравилась разве что американским производителям стали. Все остальные впали в уныние, опасаясь полномасштабной торговой войны, в которой не будет победителя, одни проигравшие.

Курс доллара растерял почти все, что ему удалось приобрести на фоне «ястребиных» комментариев главы ФРС Джерома Пауэлла. Индекс доллара в пятницу 2 марта потерял 0.4%, снизившись до 90,20. 

Негатива для доллара добавили заявления главы Банка Японии Хирухико Куроды о нормализации денежной политики, которая нивелирует повышения ставки ФРС США. Евро также резко прибавил к доллару - 1,2257, поднявшись с отметки 1,2169. Более сильное укрепление евро сдерживают риски, связанные с выборами в Италии, которые состоятся в воскресенье.

Аналитики отмечают, что теперь медвежьему тренду по доллару будет сложно что-либо противопоставить.

Курс доллара расчетами "завтра" на 10.00 мск пятницы снижался на 0,02 рубля - до 56,8 рубля, курс евро - на 0,03 рубля, до 69,65 рубля, следует из данных Московской биржи.

Курс доллара. Прогноз на 2018: Курс доллара готовят к «большому отскоку»

Подписаться на «Эксперт» в Telegram
Распечатать
    Реклама

    «ДПМ на модернизацию: проблемы, необходимость, вызовы»

    20 февраля 2018 года состоялся круглый стол на тему «ДПМ на модернизацию: проблемы, необходимость, вызовы». Организаторы: «Эксперт» совместно с Агентством стратегических инициатив и с секцией по законодательному регулированию энергоэффективности и энергосбережения Экспертного совета Комитета Государственной Думы по энергетики.

    Зеркало промышленности

    ​Отраслевые выставки – возможность получить представление о состоянии дел в конкретном секторе экономики

    ИНТЕРЛАКОКРАСКА- 2018

    Весь цвет лакокрасочной промышленности с 27 февраля по 2 марта. Более 230 российских и зарубежных компаний презентуют свою продукцию и услуги на ежегодной выставке
    Реклама

    TOP

    1. Новое оружие России вызвало истерику на Западе
      Послание Путина вызвало мгновенную реакцию Запада
    2. Курс доллара готовят к «большому отскоку»
      Курс доллара готовят к «большому отскоку»
    3. Курс доллара перешел к падению, главная интрига разрешится во вторник
      Курс доллара перешел к падению, главная интрига разрешится во вторник