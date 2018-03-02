Курс доллара отправлен в нокдаун

Курс доллара перешел к резкому снижению после того, как президент США Дональд Трамп сообщил на встрече с руководителями американских сталелитейных компаний о вводе пошлины на ввоз стали в размере 25% и на ввоз алюминия — в размере 10%.

Эта новость понравилась разве что американским производителям стали. Все остальные впали в уныние, опасаясь полномасштабной торговой войны, в которой не будет победителя, одни проигравшие.

Курс доллара растерял почти все, что ему удалось приобрести на фоне «ястребиных» комментариев главы ФРС Джерома Пауэлла. Индекс доллара в пятницу 2 марта потерял 0.4%, снизившись до 90,20.

Негатива для доллара добавили заявления главы Банка Японии Хирухико Куроды о нормализации денежной политики, которая нивелирует повышения ставки ФРС США. Евро также резко прибавил к доллару - 1,2257, поднявшись с отметки 1,2169. Более сильное укрепление евро сдерживают риски, связанные с выборами в Италии, которые состоятся в воскресенье.

Аналитики отмечают, что теперь медвежьему тренду по доллару будет сложно что-либо противопоставить.

Курс доллара расчетами "завтра" на 10.00 мск пятницы снижался на 0,02 рубля - до 56,8 рубля, курс евро - на 0,03 рубля, до 69,65 рубля, следует из данных Московской биржи.

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