Дмитрий Медведев – глава Кабмина РФ – считает, что снижение ипотечной ставки создаст благоприятные условия для развития российской экономики.

При этом он подчеркнул, что за ситуацией необходимо внимательно следить, чтобы не возник так называемый пузырь, как это произошло в США.

Об этом премьер-министра заявил в ходе встречи с руководителем Мордовии Владимиром Волковым.

По словам Медведева, в Послании президента Федеральному собранию как раз говорилось, что мы в качестве ориентира на будущее должны иметь в виду ипотечную ставку в размере 7−8%. Но если она будет еще ниже, подчеркнул глава правительства, это будет создавать более благоприятные условия, передаёт ТАСС.

Кроме того, Медведев отметил, что всем известно, что когда ипотечная ставка проваливается совсем низко, то надувается так называемый пузырь, как это было в ряде стран, в том числе в США, потом экономика несет очень большие издержки.

Премьер-министр также поинтересовался у руководителя Мордовии опытом региона в жилищном строительстве и средней ипотечной ставкой.

В ответ на это Волков сообщил, что в прошлом году жилищное строительство в республике увеличилось на 15% благодаря системе ипотечных кредитов, которая внедрена и успешно функционирует в регионе.

«В среднем 5% у нас ипотечная ставка», — рассказал Волков, пояснив, что это с учетом субсидирования.

Он подчеркнул, что снижение ипотечной ставки – очень актуальная проблема для городов с населением 300-500 тыс. человек, подобных Саранску, где денежных средств у населения мало. При этом Волков уверен, что около 60% жителей уже сейчас могут себе позволить купить жильё ипотеку.

«Но главное, что за два года налоги, перечисленные строителями в наш республиканский бюджет, больше того, что мы выделили на субсидирование этой ипотеки», — резюмировал глава республики, подтвердив тезис Медведева, что затраты, которые бюджет несёт на субсидирование ипотеки, перекрываются доходами, которые возникают от строительной деятельности.

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