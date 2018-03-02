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Москва, 02.03.2018

Меркель и Трамп отреагировали на послание Путина

«Expert Online» 2018

Канцлер Германии Ангела Меркель и президент США Дональд Трамп в телефонном разговоре обсудили вчерашнее выступление российского лидера Владимира Путина, в ходе которого он объявил о создании в нашей стране новейших оружейных систем.

Об этом говорится в заявлении представителя германского правительства Штеффена Зайберта, распространенном в пятницу.

Как отмечается в документе, канцлер Германии и президент США обеспокоены высказываниями Путина о разработках в области оружейных систем, которые окажут негативное влияние на усилия международного сообщества в области контроля над вооружениями, передаёт «Интерфакс».

Напомним, накануне президент России Владимир Путин в ходе ежегодного Послания Федеральному собранию представил новейшие виды российского вооружения, которые не имеют аналогов в мире.

В частности, президент рассказал о гиперзвуковом ракетном комплексе «Сармат», подводных беспилотных ракетах, которые способны передвигаться на максимальных глубинах, крылатой ракете с ядерной энергоустановкой, авиационном ракетном комплексе «Кинжал», лазерном оружии.

В России также на вооружение поступает система «Авангард», которая способна летать в плотных слоях атмосферы на межконтинентальную дальность со скоростью, превышающей число Маха более чем в двадцать раз.

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