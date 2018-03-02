МИД заявил о неизбежности наземной операции в Восточной Гуте

Мария Захарова – официальный представитель российского внешнеполитического ведомства – заявила, что регулярные провокации боевиков в Восточной Гуте делают «неизбежной» ответную наземную операцию сирийских войск при поддержке России.

При этом она подчеркнула, что наземная контртеррористическая операция будет поддерживаться с воздуха ВВС Сирии и ВКС РФ, передаёт «Интерфакс».

По словам Захаровой заявила, в ходе совместных действий Москвы и Дамаска в этом районе уже были освобождены несколько населённых пунктов.

Однако продвижению войск боевики оказывают ожесточенное сопротивление.

«Сообщается о применении террористами американских ПТРК (противотанковых ракетных комплексов)», — резюмировала представитель МИД РФ.

Напомним, ранее президент РФ Владимир Путин поручил с 27 февраля ввести гуманитарную паузу в сирийской Восточной Гуте.

Однако мирные жители не могут покинуть этот район из-за регулярных обстрелов боевиков.