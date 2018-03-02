МВФ советует Китаю сократить избыточные мощности

Управляющий директор Международного валютного фонда (МВФ) Кристин Лагард считает, что Китай должен более быстро и эффективнее сокращать избыточные мощности в своей сталелитейной и угольной отраслях.

Об этом она заявила всего за несколько часов до того, как глава Белого дом Дональд Трамп объявил о введении тарифов на импорт стали в размере 25% и 10% на алюминий, передаёт Reuters.

Тарифы, которые будут введены в соответствии с законом о торговле времён холодной войны, направлены, прежде всего, на ограничение избыточных мощностей в КРН, которая производит более 50% мировой стали. При этом Китай регулярно обвиняют в том, что он буквально завалил мировые рынки дешевой сталью.

Однако, как отмечают эксперты, в настоящее время из-за ранее введенных антидемпинговых пошлин лишь небольшая часть китайской стали напрямую доходит до портов США. Несмотря на это, руководители сталелитейной американкой промышленности говорят, что сталь из КНР продолжает поставляться в Штаты через третьи страны.

Лагард, которая выступает категорически против односторонних тарифных действий и призывает соблюдать правила международной торговли, подчеркнула, что МВФ в своих обзорах всегда призывал Китай сократить избыточные мощности в сталелитейном и угольном секторах.

В частности, в своём последнем обзоре МВФ отмечал, что избыточные мощности в промышленности и других секторах не только вызывают напряженность у торговых партнёров, но также наносят серьёзный ущерб перспективам роста в среднесрочной перспективе, окружающей среде и финансовой стабильности Китая.

По словам Легард, Китай уже приступил к закрытие работающих на холостом ходу металлургических заводов. При этом она считает, что КНР ещё многое нужно сделать.

Напомним, ранее президент США Дональд Трамп сообщил на встрече с руководителями американских сталелитейных компаний о вводе пошлины на ввоз стали в размере 25% и на ввоз алюминия — в размере 10%.

В свою очередь глава Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер назвал это решение Трампа «вопиющим вмешательством с целью защиты американской промышленности». При в этом Брюссель счёл данное решение американского лидера «не основанном на каких-либо требованиях безопасности».