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Москва, 03.03.2018

Опубликован ТОП-10 смартфонов с лучшими камерами

«Expert Online» 2018

Смартфоном с лучшей камерой является гаджет от компании Apple - iPhone X.

К такому выводу пришли аналитики Consumer Reports, которые провели специальное исследование на рынке гаджетов, а также опросили тысячи пользователей смартфонов в разных странах мира, пишет «Экономика сегодня».

Любопытно, что второе и третье место в этом рейтинге также досталось «яблочным» гаджетам - iPhone 8 и iPhone 8 Plus.

Дале расположились Samsung Galaxy S8+, iPhone 7 и iPhone 6s Plus соответственно.

В ТОП-10 смартфонов с лучшими камерами также вошли Galaxy S8, Galaxy Note 8, iPhone 7 Plus и Galaxy S8 Active.

Ранее сообщалось, что на российском компьютерном рынке сменился лидер. Согласно итогам исследования отечественного рынка персональных компьютеров за IV квартал 2017 года – в лидеры по продажам персональных компьютеров вышла компания HP Inc, которая сместила на второе место ПК фирмы Lenovo.

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