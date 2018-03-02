Опубликован ТОП-10 смартфонов с лучшими камерами

Смартфоном с лучшей камерой является гаджет от компании Apple - iPhone X.

К такому выводу пришли аналитики Consumer Reports, которые провели специальное исследование на рынке гаджетов, а также опросили тысячи пользователей смартфонов в разных странах мира, пишет «Экономика сегодня».

Любопытно, что второе и третье место в этом рейтинге также досталось «яблочным» гаджетам - iPhone 8 и iPhone 8 Plus.

Дале расположились Samsung Galaxy S8+, iPhone 7 и iPhone 6s Plus соответственно.

В ТОП-10 смартфонов с лучшими камерами также вошли Galaxy S8, Galaxy Note 8, iPhone 7 Plus и Galaxy S8 Active.

Ранее сообщалось, что на российском компьютерном рынке сменился лидер. Согласно итогам исследования отечественного рынка персональных компьютеров за IV квартал 2017 года – в лидеры по продажам персональных компьютеров вышла компания HP Inc, которая сместила на второе место ПК фирмы Lenovo.