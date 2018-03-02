Опубликовано письмо Януковича к Путину от 2014 года

В СМИ опубликовано письмо бывшего президента Украины Виктора Януковича, которое он написал в марте 2014 года своему российскому коллеге Владимиру Путину.

Снимки этого послания размещены в Telegram-канале RT.

В своём обращении возглавлявший на тот момент «незалежную» Янукович, как «официально избранный президент» пишет, что страна оказалась на пороге гражданской войны из-за незаконного захвата власти в Киеве.

В письме также подчеркивается, что под угрозой оказались безопасность Украины и права людей, «особенно на юго-востоке и в Крыму».

Кроме того, Янукович указывает на «открытый террор и насилие», преследование людей по политическим и языковым признакам. При этом он подчёркивает, что всё это происходит под влиянием стран Запада.



Как сообщается в письме, в связи с этим президент Украины к российскому лидеру Владимиру Путину «с просьбой использовать вооруженные силы Российской Федерации для восстановления законности, мира, правопорядка, стабильности и защиты населения Украины».

На пресс-конференции, которая состоялась в Москве Янукович добавил, что в обращении к главе РФ он, ссылаясь на договор о дружбе и взаимопомощи между Россией и Украиной, попросил провести консультации о введении полицейской миротворческой миссии в страну.

По его словам, аналогичные обращения он направил государствам-гарантам мирного соглашения в феврале 2014 года.