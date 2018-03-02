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Москва, 03.03.2018

Правительство РФ поручило таможне увеличить сборы в федеральный бюджет

«Expert Online» 2018

В 2018 году Кабмин РФ повысил прогнозный план поступлений в бюджет от Федеральной таможенной службы (ФТС). По сравнению с прошлым годом он увеличился на 8%.

Об этом в ходе заседания расширенной коллегии ФТС России заявил глава ведомства Владимир Булавин, передаёт ТАСС.

По его словам, прогнозный план на 2018 год повышен на 8%. Таким образом, Федеральная таможенная служба должна будет перечислить в государственный бюджет более 4,8 трлн рублей.

Напомним, ФТС по итогам 2017 года перечислила в федеральный бюджет страны 4,575 трлн рублей. Перевыполнение установленного для службы планового задания тогда составило 3%.

Федеральная таможенная служба (ФТС) РФ - федеральный орган исполнительной власти, контролирующий перемещение через таможенную границу государства физических лиц, предметов, товаров, услуг и капиталов и взимание с них таможенных пошлин и сборов.

Ведомство ведёт борьбу с контрабандой, осуществляет транспортный, санитарный и ветеринарный контроль в пунктах пропуска через государственную границу. ФТС обладает полномочиями для проведения следственных действий и предварительного дознания по уголовным делам, связанным с контрабандой и уклонением от уплаты таможенных платежей.

15 января 2016 года указом Президента РФ Федеральная таможенная служба передана в подчинение Минфину РФ.

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