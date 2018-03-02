Принципы построения прибыльного бизнес-процесса

Одним из главных условий успешности любого бизнеса является соблюдение управленцами ряда важнейших принципов.

Построение грамотной бизнес-модели требует множества знаний и навыков, о которых вы можете узнать в онлайн-журнале «Делать Дело» http://delatdelo.com. Любой начинающий бизнесмен должен понимать, что без соблюдения ряда основополагающих принципов, описанных ниже, даже при очень грамотном планировании, нужный результат не будет достигнут.

Ценность для потребителей

Основное предназначение бизнеса состоит в создании разнообразных ценностей. Он использует рабочую силу и сырье, повышая их ценность путем предобразования в товары или услуги, в дальнейшем приобретаемые покупателями. Ценность – именно то, за что платят потребители. К примеру, Макдоналдс формирует покупательскую ценность путем создания мест, где можно недорого перекусить, пребывая далеко от своего дома. Эта компания строит здания, нанимает персонал, приобретает пищевые продукты и готовит еду. Посетители ценят вкус еды и удобное размещение. Любой бизнес и управляющие им руководители должны создавать ценность для потребителей. Для этого существует огромное количество способов, так как человеческие желания беспредельны. Однако ни один бизнес не располагает возможностями для обслуживания любых желаний. Менеджеры должны принять решение относительно того, какие задачи будет решать бизнес, и организовать его соответствующим образом.

Организация бизнес-процессов

В любой компании должны быть качественно организованы бизнес-процессы. Для решения этой задачи необходимо сформулировать четкие цели и позаботиться о наличии требуемых для достижения данных целей материальных, денежных и человеческих ресурсов. Реализация всех проектов в компании и достигнутые результаты должны контролироваться. Выполнение функций всех подразделений должно осуществляться максимально подходящим способом. Перед каждым сотрудником должны быть поставлены цели, достижение которых необходимо для осуществления миссии компании. Руководство несет ответственность за организованность бизнеса. В основном это требует контроля работы, выполняемой сотрудниками. Но правильная организация требуется и при использовании других ресурсов бизнеса, включая финансовые средства, производственные и офисные помещения, оборудование. Важнейшей составляющей организации бизнес-процессов является создание оптимальной структуры. Данная работа может вестись в разных направлениях. К примеру, с использованием финансовой структуры организуются денежные потоки. Персонал может объединяться в группы по типу изделий, по географическому признаку или одновременно по обоим данным критериям.

Конкурентное преимущество

Для достижения успеха на своем рынке фирме необходимо предлагать покупателям что-то лучшее по сравнению с ее конкурентами. Конкурентное преимущество состоит именно в производстве продукции или услуг, качество которых превосходит качество аналогов. Это превосходство может быть лишь одним свойством изделия или услуги, которому потребители придают большое значение. К примеру, конкурентное преимущество может быть обеспечено за счет предложения фирмой обширного ассортимента изделий, либо за счет сверхнизких цен, либо за счет прекрасного сервиса. Однако добиться всего этого одновременно невозможно. Поэтому менеджерам необходимо принять решение по поводу того, какой именно фактор будет использоваться компанией на рынке для обеспечения ее конкурентных преимуществ. А затем управление бизнесом должно осуществляться таким образом, чтобы он конкурировал на основе данного фактора, обращая на это внимание потребителей.

Контроль

Другой важнейшей составляющей эффективной организации бизнес-процессов является взятие управленческим звеном своей компании под контроль. Это отнюдь не означает управление железной рукой. Под контролем в данном случае понимается донесение менеджерами информации о целях фирмы до каждого сотрудника и поручение ему задач, решение которых приближает фирму к достижению данных целей. Контроль обеспечивает уверенность в том, что руководитель в любой момент времени остается в курсе событий. Контроль основывается преимущественно на информации. К примеру, любой фирме необходим финансовый контроль. Каждому подразделению выделяется определенный бюджет, контролируемый его руководителем.

Рентабельность

Существование бизнеса невозможно без зарабатывания денег. Подсчет заработанных денег может выполняться разными способами. Однако, вне зависимости от того, какой из этих способов используется, бизнес должен быть рентабельным. Если на протяжении определенного временного промежутка компания получает большее количество денежных средств от своей деятельности, чем расходует на ее ведение, то ее деятельность за этот временной промежуток является рентабельной. В противном случае она оказывается убыточной. Бизнес не может быть убыточным в течение продолжительного времени, иначе он прогорит. Основная цель менеджмента заключается в получении денег для собственников бизнеса. Неважно, как хорошо руководители решают другие задачи, если они не могут обеспечить получение прибыли, то быстро лишаются своей работы. Поэтому рентабельность является основой деятельности любой компании.