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Москва, 03.03.2018

Профнастил: виды и особенности

«Expert Online» 2018

Одним из наиболее популярных кровельных материалов является профнастил – гофрированный оцинкованный лист из стали, покрытый полимерным слоем. Существует множество разновидностей профнастила, различающихся по весу, размерам, типам покрытия и другим параметрам.

При выборе данного стройматериала необходимо принимать во внимание эти различия и соответствие каждой разновидности конкретным условиям. При производстве профнастила наносится специализированная маркировка на каждом листе. В соответствии с обязательным для всех российских производителей ГОСТом 24045-94, выделяют следующие разновидности этого материала:

  • Кровельный. Обычно такие профлисты маркируются литерой «Н». Они применяются как для монтажа новой кровли, так и для ремонта существующей. Высота гофры составляет от тридцати пяти до сорока четырех миллиметров. За счет высокой прочности и жесткости листы с маркировкой «Н» способны переносить значительные нагрузки.
  • Стеновой. Такие профлисты маркируются литерой «С». Этот стройматериал применяется для создания всевозможных конструкций (ангаров, гаражей), для стеновых работ, для сооружения различных заграждений. Высота гофры такая же, как и у кровельного профнастила – от тридцати пяти до сорока четырех миллиметров. Лист «С» является высокопрочным материалом и характеризуется большой амортизационной устойчивостью.
  • Смешанного типа. Такие профлисты маркируются литерами «НС». Их применяют как для отделочных, так и для кровельных работ. И все же для отделочных и фасадных работ предпочтительнее использовать профлисты с маркировкой «С».

Хотя каждая из перечисленных разновидностей профилированных листов рассчитана на решение определенных задач, допускается их применение не по прямому предназначению. К примеру, профнастил «С» может использоваться и для кровельных работ, но при этом следует позаботиться о большем, чем обычно, уклоне кровли и о максимально возможной плотности обрешетки под профлисты. Это же относится и к кровельным листам – они могут применяться для сооружения заборов, однако при этом следует устанавливать дополнительные поперечные балки. Применение профлиста исключительно по назначению позволяет избежать таких технологических усложнений строительных работ. Необходимо также учитывать, что вышеперечисленные разновидности профнастила изготавливаются согласно существующему ГОСТу. Продукция зарубежных производителей, не имеющая сертификации ГОСТа, может отклоняться от указанных характеристик.

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