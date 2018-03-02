Рада обратилась к мировому сообществу с призывом не признавать выборы президента в Крыму

Верховная рада обратилась к мировому сообществу с призывом не признавать выборы президента России, если они состоятся в Крыму, передает Крыминформ со ссылкой на постановление размещенное сегодня на сайте парламента Украины.

В тексте документа говорится, что украинский МИД должен обратиться к «Совету Безопасности и Генеральной Ассамблее ООН, международным организациям, парламентским ассамблеям, парламентам и правительствам государств — членов ООН» с требованием заставить Россию отменить выборы президента России 18 марта в Крыму.

«Верховная рада призывает ... в случае проведения голосования на временно оккупированной части территории Украины (как на Украине называют рояийский полуостров) не признавать легитимность выборов президента РФ 18 марта 2018 года и его дальнейших решений, исходя из общего принципа права («Jus ex injuria non oritur» – право не может возникнуть из правонарушения)», – говорится в документе.

Как подчеркивают авторы документа, выбор даты выборов 18 марта, является «циничным шагом».

Напомним, 16 марта 2014 года Крым по результатам референдума воссоединился с Российской Федерацией.