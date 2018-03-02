Россия просит США оставить Асада в покое

Россия предостерегает США от попытки использовать бездоказательные обвинения в химатаках в адрес правительства Сирии во главе с Башаром Асадом. Российское посольство в США на своей странице в Facebook сообщает, что подобные обвинения являются для США предлогом для ударов по объектам властей Сирии.

Дипмиссия заявляет, что «США продолжают использовать беспочвенные утверждения о применении Дамаском отравляющих веществ как инструмент антисирийской геополитической инженерии».

Как говорится в сообщении «проявлением особого цинизма стали свежие заявления представителей администрации США о намерении возложить на Россию ответственность за якобы применение Дамаском химоружия».

Помимо этого консульство считает, что сообщения, дискредитировавших себя «Белых касок» и других превдогуманитарных НПО, о якобы применении химоружия войсками Асада, являются фейком.

«Хотели бы предостеречь США от искушения использовать их в качестве предлога для нанесения ракетных ударов по сирийским правительственным объектам», - говорится в сообщении.

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