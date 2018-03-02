Слухи об аресте главы китайской компании CEFC оказались преувеличены

Со ссылкой на заявление компании агентство РИА-Новости сообщило, что информация о задержании главы энергетической компании CEFC Е Цзяньмина не имеет под собой оснований. Ранее в четверг деловое издание Caixin и гонконгская газета South China Morning Post сообщили о расследовании и задержании главы одной из крупнейших энергетических компаний Китая CEFC Е Цзяньмина. СМИ ссылались на анонимные источники.

«В настоящее время CEFC работает в штатном режиме», — говорится в опубликованном на сайте компании заявлении. — «Мы обратили внимание на безответственные сообщения некоторых СМИ относительно господина Е Цзяньмина. В связи с этим мы хотим заявить, что эти сообщения не имеют под собой фактического обоснования и не были одобрены ни самим господином Е Цзяньмином ни компанией».

По данным Caixin, глава компании, за 10 лет сделавший из небольшой брокерской конторы финансовую и нефтяную компанию с доходом 43,4 миллиарда долларов, редко появляется на людях.

CEFC покупает 14,16% акций «Роснефти» у консорциума швейцарского трейдера Glencore и суверенного фонда Катара QIA, ранее приобретших 19,5% акций российской нефтяной компании, сообщает РИА-Новости. CEFC является одним из наиболее крупных китайских инвесторов нефтяных компаний в Чехии, Казахстане, Катаре, Анголе, Чаде.

В настоящее время, насколько известно, Caixin убрал с сайта информацию о Е Цзяньмине.

«В Китае происходит огромная по размерам антикоррупционная кампания, к которой примешаны элементы борьбы за власть, — говорит ведущий научный сотрудник Института Дальнего Востока РАН Василий Кашин. — И, в принципе, большинство представителей крупного бизнеса в Китае, независимо от их предполагаемой влиятельности и близости к кому-то, находятся в зоне риска. Периодически кто-то из них может исчезать на время, потом снова появляться. Его враги вполне могут выдать порцию слухов о его неприятностях подобного рода, а потом его друзья могут прилагать усилия, чтобы эту информацию снять. Там это нормальная ситуация. Видимо, и вокруг фигуры Е Цзяньмина продолжается некая борьба». Он добавляет, что, как можно сказать по опыту, международные сделки, в которых участвуют китайские компании, никогда не срываются в результате подобной внутриполитической борьбы. Поэтому, как бы не повернулась ситуация с Е Цзяньмином, на сделку по покупке пакета акций «Роснефти» это влияние не окажет. Это исключено, уверен Василий Кашин.

Андрей Виноградов, ведущий научный сотрудник Центра изучения и прогнозирования российско-китайских отношений, преподаватель «Высшей школы экономики» подтверждает, что, скорее всего, новости о том, что глава китайской компании-партнера «Роснефти» находится под следствием – это вброс в связи с борьбой кланов внутри элиты. Он оценивает информацию как сомнительную, поскольку, например, нет сведений об исключении главы нефтекомпании из партии или проверках по линии структур КПК. Между тем, в китайских реалиях нужно следить именно за этими признаками развития подобных ситуаций. «А что касается самой сделки с российской компанией, то надо сказать, что в ней ведь участвует китайское предприятие. И даже отстранение его руководителя на такую крупную международную сделку не повлияет. Все равно все останется в силе», — уверен китаевед.