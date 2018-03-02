США могут выйти из Договора о ликвидации ракет средней и малой дальности

В Вашингтоне ожидаемо негативно отреагировали на Послание президента РФ Владимира Путина Федеральному собранию, в котором глава государства показал новейшее вооружение.

США поспешили обвинить нашу страну в нарушении международных соглашений, в частности, Договора о ликвидации ракет средней и малой дальности (ДРСМД). В частности, представитель Госдепа США Хизер Науэрт заявила, что Россия, более десяти лет разрабатывает дестабилизирующие оружейные системы, и это прямое нарушение своих обязательств по договорам. По словам американского дипломата, речь идет о ДРСМД, передаёт «Интерфакс».

В свою очередь посол РФ в США Анатолий Антонов упрекнул Вашингтон в плохом владении существом вопроса.

«В послании Путина речь шла о стратегических вооружениях, которые не подпадают под ограничения ДРСМД, – отметил дипломат. – Ещё раз подчеркну, что Россия, развивая свой ядерный потенциал, не нарушила ни одной договоренности в сфере разоружения и контроля над вооружениями. Всё, что делается Минобороны РФ, военно-промышленным комплексом, находится в строгом соответствии с нашими международными обязательствами».

Несмотря на это, по его мнению, американцы, вероятно, используют обвинения против России, чтобы выйти из ДРСМД по той же схеме, как раньше покинули Договор об ограничении систем противоракетной обороны.

Ранее сообщалось, что новое российское оружие, которое накануне анонсировал президент РФ Владимир Путин, вызвало настоящую истерику на Западе. Так, канцлер Германии Ангела Меркель и президент США Дональд Трамп в телефонном разговоре обсудили вчерашнее выступление Путина, выразив обеспокоенность высказываниями главы РФ, которые, по их мнению, окажут негативное влияние на усилия международного сообщества в области контроля над вооружениями

Напомним, 1 марта российский лидер в своём Послании Федеральному собранию много времени уделил рассказу – с демонстрацией видеоматериалов и анимации – о новых российских стратегических вооружениях.

В частности, глава РФ презентовал новейшую российскую крылатую ракету с ядерным боезарядом и, что является абсолютно новым, с ядерной энергетической установкой. Такая крылатая ракета имеет в десятки раз большую, чем у обычных типов, дальность полета.

Также был показан беспилотный подводный аппарат глобальной дальности размером с подводную лодку. На большом экране был продемонстрирован высокоточный и гиперзвуковой авиационный ракетный комплекс «Кинжал», который уже приступил у боевому дежурству на аэродромах ЮВО. Его уникальная особенность — превышение скорости звука в 10 раз. Это позволяет преодолевать все существующие и перспективные виды ПРО.

Кроме того, президент рассказал о принципиально новом виде стратегического оружия с планирующим крылатым блоком, испытания которого завершены. Он способен к поражению целей на межконтинентальной глубине с особыми возможностями маневра по курсу и высоте. В качестве оружия на новых физических принципах была показана лазерная боевая установка, смонтированная на специальном поезде.