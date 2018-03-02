Пентагон обещает догнать Россию по гиперзвуку через год

Пентагон анонсировал испытания в области гиперзвукового оружия в 2019 году. «Мы понимаем, что соревнуемся с такими странами, как Россия и Китай», — цитирует РИА новости заявление главы Управления перспективных исследовательских проектов (DARPA) Стивен Уокер.

Он рассказал, что США тоже ведут разработки в области гиперзвука и уже несколько лет осваивают данные технологии. Уокер рассказал, что исследование ведет его ведомство совместно с ВВС, НАСА, сухопутными силами и ВМС.

«Это приоритетная задача. Мы просим увеличить бюджет на исследования в этой области», - подчеркнул глава ведомства.

Накануне президент России Владимир Путин в ходе ежегодного послании к парламенту представил новейшие виды российского вооружения, которые не имеют аналогов в мире. В частности президент рассказал о гиперзвуковом ракетном комплексе «Сармат», подводных беспилотных ракетах, которые способны передвигаться на максимальных глубинах, крылатой ракете с ядерной энергоустановкой, авиационном ракетном комплексе «Кинжал», лазерном оружии. В России также на вооружение поступает система «Авангард», которая способна летать в плотных слоях атмосферы на межконтинентальную дальность со скоростью, превышающей число Маха более чем в двадцать раз.

Пентагон отреагировал на сообщение Путина о бесполезности американской системы ПРО призывом к развитию системы радаров для противостояния сверхзвуковому оружию России.

Военное обозрение: Владимир Путин о новейшем оружии России