Украинские пенсионеры требуют вернуть им деньги из обанкротившихся банков

Несколько десятков пенсионеров пришли сегодня на Институтскую улицу в Киеве к зданию Нацбанка Украины с требованием вернуть им деньги из обанкротившихся банков и немедленно стабилизировать курс гривны.

Пенсионеры держали в руках флаги с черепом и костями с надписью «Банковский бунт», а также национальные флаги Украины, плакаты «Хватит гнобить украинцев», «Банковская система Украины – экономический геноцид народа», передаёт «Экономика сегодня».

По данным издания, которое ссылается на своего корреспондента, акция длилась около часа, и за это время никто из руководства Нацбанка даже не подумал выйти к протестующим – в последние годы протестные мероприятия проходят у здания украинского регулятора постоянно. Поэтому украинские финансисты к ним давно привыкли.

Со слов корреспондента, который побеседовал с активистами, таких акций только за последний год прошло несколько десятков. Пик антибанковской активности пришёлся на сентябрь-октябрь 2017-го, когда по инициативе депутата Верховной Рады Вадима Рабиновича на Институтскую приходили до 7 тыс. человек. Поэтому акция из полутора десятков никому ненужных на Украине стариков, по местным меркам – просто мелочь, на которую просто никто не обратил внимание.

Напомним, количество закрытых государством кредитных организаций к январю 2018 года составило почти 300 банков. В результате банкротства кредитных учреждений миллионы украинцев потеряли свои накопления, причём эта история повторяется многократно – с 1990-х по сегодняшний день. И каждый банковский кризис становится всё более болезненным для бизнеса и населения. При этом, нет сведений о громких расследованиях и результатах работы правоохранительных органов, которым удалось бы хоть раз вернуть деньги, зачастую просто украденные из банков-банкротов.