В Латвии заявили о нехватке российского газа

Зане Котане – председатель правления предприятия Conexus Baltic Grid, управляющего Инчукалнским подземным газохранилищем – считает, что латвийским потребителям в холода может быть недостаточно газа, который поставляется из России по трубопроводу.

По её словам, из-за пика потребления технически нет возможности прокачать необходимый объём топлива. Это ставит перед страной вопрос о создании обязательных резервов газа. По этой причине единственное решение для снабжения газом Латвии и других прибалтийских государств — это заполнение осенью Инчукалнского ПГХ, передаёт РИА Новости.

Котане также отметила, что по сравнению с другими годами в 2017 году в хранилище было закачано меньше газа. Именно поэтому в срочном порядке нужны новые нормы, которые предусматривали бы не только ответственность оператора системы, но и вовлечение пользователей и торговцев в обеспечение стабильных поставок.

При этом она убеждена, что в регионе совместными усилиями всех прибалтийских государств должна быть создана надежная резервна газовая система.

Напомним, в настоящее время в Латвии уже существует государственный резерв нефтепродуктов. Его создали, чтобы обеспечить пользователей в случае энергетического кризиса или угрозы для страны, а также для координирования действий в рамках Евросоюза.