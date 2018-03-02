Зафиксирована самая мощная кибератака за всю историю Интернета

Разработчики веб-сервиса GitHub рассказали о мощнейшей DDoS-атаке на их ресурс.

Согласно информации владельцев этого ресурса, хакеры пытались вывести из строя сервис, обрушив на него атаку мощностью 1,35 терабита в секунду, передаёт Wired.

В результате мощнейшей атаке хакеров, серверы GitHub «упали» примерно на 10 минут. После того, как система определила атаку, она автоматически отправила запрос о помощи сервису Akamai Prolexic, который взял на себя роль посредника. Через него произошла маршрутизация всего входящего и исходящего трафика от GitHub. Кроме того, все данные ресурсы прошли через собственные центры защиты, чтобы отсеять и заблокировать вредоносные пакеты трафика. И уже спустя восемь минут атака была полностью отражена.

Согласно информации экспертов, на этот раз хакерам удалось провести самую крупную DDoS-атаку в истории Интернета.

Напомним, в конце февраля этого года сотрудники компании Fortinet рассказали об обновленной версии крупнейшего в мире ботнета Mirai. В 2016 году с помощью ботнета было атаковано множество крупных ресурсов, среди которых оказались GitHub, Spotify, Twitter, Reddit и некоторые другие.