На Западе призадумались

Речь Владимира Путина перед Федеральным собранием России была, как говорят некоторые политологи, посланием Городу и Миру. Городу – в лице граждан Российской Федерации — предназначалась, в основном, первая часть послания, где Путин рассказывал о планируемых системных реформах в экономике и социальной сфере. Мир (скорее даже западный мир) должен был прочувствовать вторую часть послания, где Путин говорил о новых системах стратегических вооружений. Системах, которые делают бессмысленными попытки уничтожить российский ракетно-ядерный потенциал или же нивелировать его при помощи ПРО. Президент отметил, что Москва много лет пыталась убедить США вернуться в рамки стратегической стабильности, очерченной десятилетиями назад во время холодной войны. Уговоры не помогли – и вот, получите новую реальность.

Теоретически у Запада могло быть три варианта реакции на путинские слова. Собственно, все они так или иначе и присутствовали в медиасфере.

Нет потому, что не может быть

Первый – это отрицание новой реальности. Которое могло выражаться, опять же, в двух формах. Либо тезисах о «картонных ракетах», которые не испытаны и вообще не полетят, либо заявлением о том, что ничего нового русские не изобрели. Собственно, именно такую реакцию и демонстрируют официальные лица США. «Президент Путин подтвердил то, что правительство США всегда знало, а Россия отрицала. То, что Москва вот уже более десяти лет разрабатывает дестабилизирующие оружейные системы в обход взятых на себя договорных обязательств», — заявила пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс. В Пентагоне также демонстрируют беззаботность. «Мы не удивлены данными заявлениями, и американский народ должен быть спокоен — мы находимся в полной готовности (отразить все угрозы — «Эксперт Online») — заявил представитель американского оборонного ведомства. Хотя там прозвучали голоса и о неких неизвестных вещах в речи Путина, которые сейчас «изучаются».

Ряд СМИ тоже придерживаются такой позиции. «Российские ядерные ракеты уже могут уничтожить США, и американская оборонная стратегия основывается в основном на угрозе массивного ответного удара, а не на непроницаемом для ракет из России щите», — пишет The Washington Post. Однако если бы это было так, если бы данная весьма устойчивая и отрезвляющая система взаимного гарантированного уничтожения сохраняла бы свою ценность для США, то американцы не строили бы систему ПРО (тот самый щит) и не выходили бы из договоров о стратегической стабильности. Собственно, одной из целей демонстрации Путина было убедить наших западных партнеров в том, что альтернатив системе сдерживания, основанной на взаимном гарантированном уничтожении в случае войны, нет.

Берем пилы

Вторая реакция – это попытка оспорить слова Путина и заявить о том, что альтернатива есть. Ряд американских экспертов пишут о том, что целью хозяина Кремля было запугать Трампа. «Как бывший советский секретный агент, Путин знает, как нужно манипулировать людьми. Играя на ощущении беззащитности у Трампа, он надеется отвлечь американского президента, и не позволить тому призвать Россию к ответственности за ее продолжающиеся атаки на США», — говорит штатный аналитик CNN Саманта Виноград. А значит нужно реагировать. Госпожа Виноград предлагает ответить новым пакетом санкций.

Что же касается военных альтернатив, то, очевидно, нынешние американские вооружения не способны их предоставить. «Путин поступил очень умно — он сфокусировал внимание на уязвимости создаваемых Америкой средств защиты. Все они основаны на предположении о том, что вражеские ракеты будут лететь по высокой траектории и могут быть уничтожены до того, как поразят цель», — пишет The New York Times.

А новые российские средства поражения (как было продемонстрировано на видео) имеют несколько иные траектории. Кроме того, как верно отмечает американский политолог Джозеф Циринционе, американские системы перехвата заточены на ликвидацию российских ракет, летящих через Северный полюс, а возможности новой российской ракеты «Сармат» позволяют ей лететь в США через Южный. В результате «то, что сегодня создается в Польше и Румынии, создается на Аляске и предполагается к созданию в Южной Корее и Японии, этот «зонтик» противоракетной обороны, получается, «дырявый». И не знаю, зачем за такие деньги теперь этот «зонтик» им приобретать», — говорит Сергей Шойгу.

А значит, считают апологеты второй реакции, нужно создавать новые перспективные системы вооружений. Почуявшие запах очень больших денег американские военные уже принялись лоббировать соответствующие траты, опираясь на слова своего президента о необходимости развить американские ядерные системы до «непревзойденного уровня». «В конце месяца…. будет опубликован новый обзор системы ПРО, и в нем будет призыв к серьезному развитию наши ракет-перехватчиков. Плюс к этому будет сделан упор на оружейные системы, расположенные в космосе и… энергетическое оружие. Так что гонца вооружений только начинается», — говорит Джозеф Циринционе.

Садимся за стол

К сожалению, такие шаги вряд ли обеспечат безопасность Соединенных Штатов – презентованные Путиным оборонные системы могут пробивать даже перспективные системы ПРО, на развитие которых США потратят триллионы налогоплательщиков. А когда будут готовы системы перспективнее перспективных, то, как верно отметил Путин, «за это время наши ребята ещё что-нибудь придумают». Именно поэтому Москва очень надеется на то, что Соединенные Штаты после недель или даже, возможно, месяцев истерии успокоятся и признают новую реальность. Реальность, в которой единственной возможностью обеспечить национальную безопасность США будет не создание ПРО, а стабилизация отношений с Москвой и заключение договоров, цементирующих стратегическую стабильность. А возможно — чем черт не шутит — создающих систему коллективной безопасности. То есть соглашения, на которых будет базироваться не только ядерный мир, но основы российско-американской атмосферы доверия. Которая, в свою очередь, позволит начать сближение между Россией и США по ряду других мировых вопросов.

И такие мысли тоже уже озвучиваются, причем из уст тех, кто раньше и помыслить о таком не мог. «Если в мире осталась мудрость, то сейчас должны начаться новые переговоры о стратегической стабильности между США и Россией. Переговоры, которые завершатся конкретными соглашениями», — заявил бывший шведский премьер-министр Карл Бильдт. А ведь это тот самый герр Бильдт, который продвигал Восточное Партнерство и пытался изолировать Россию.