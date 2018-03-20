Дуров ответил на угрозу Роскомнадзора заблокировать Telegram

Павел Дуров – основатель Telegram – заявил, что угроза блокировки мессенджера в России не принесет никаких результатов.
Об этом он написал в своём микроблоге в Twitter. По его словам, угрозы заблокировать Telegram, если он не передаст личные данные своих пользователей, его не пугают.
«Telegram продолжит отстаивать свободу и приватность», – подчеркнул Дуров.
Напомним, 20 марта Верховный суд РФ отклонил иск мессенджера Telegram к ФСБ по поводу ключей шифрования.
Сразу после этого Роскомнадзор уведомил мессенджер о необходимости исполнения требований закона о предоставлении информации органам безопасности.
При этом Дурову дли всего 15 дней, чтобы предоставить ФСБ всю информацию, необходимую для декодирования сообщений. В противном случае Роскомнадзор пообещал обратиться в суд для блокировки доступа к Telegram на всей территории РФ.
В свою очередь Николай Никифоров – глава Минкомсвязи РФ – заявил, что решения судов не комментируются, а должны исполняться безусловно, поэтому никаких исключений быть не должно.
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