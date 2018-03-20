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Москва, 20.03.2018

Эксперты рассказали, когда ГТС Украины выйдет из строя

«Expert Online» 2018
  • Эксперты рассказали, когда ГТС Украины выйдет из строя
Zuma\TASS

Рустам Танкаев – генеральный директор «ИнфоТЭК –Терминал» – заявил, что инвесторы не хотят вкладывать деньги в ГТС Украины, и, по прогнозам немецких инженеров, система выйдет из строя уже к концу 2019 года.

По его словам, за 10 лет обсуждалось очень много вариантов продажи газотранспортной системы Украины (ГТС).

«Сначала обсуждался консорциум, в который должна была войти РФ, но украинская сторона категорически отказалась от такого варианта, – цитирует Танкаева интернет-сайт «Вести. Экономика». – После этого выяснилось, что любой инвестор, который может так или иначе войти в ГТС Украины, требует гарантий со стороны России о поставках газа. Таких гарантий Россия никогда не даст. Поэтому все инвесторы оттуда уходят, - подчеркнул эксперт. 
Кроме того, он напомнил, что в прошлом году Кабмин «незалежной» предпринял героические усилия, для того чтобы найти деньги для ремонта и восстановления ГТС, но и этого оказалось недостаточно.

Гендиректор «ИнфоТЭК –Терминал» рассказал, что по прогнозам немецких инженеров, ГТС Украины выйдет из строя к концу следующего года.

Чтобы избежать этого, власти Украины просили своих «друзей» в США и ЕС помочь с ремонтом ГТС. Однако, оказалось, что никто не готов поставлять оборудование в долг.

«Siemens отказался категорически. Украина пошла в США и попыталась там либо купить компрессорные станции, либо получить гарантии под кредиты – но ни того ни другого им не дали», – констатировал эксперт, добавив, что государства-доноры Украины не уверены в стабильности власти в этой стране и не готовы тратить на них больше.

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