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Москва, 20.03.2018

Фондовый рынок США закрылся падением из-за утечки в Фейсбуке

«Expert Online» 2018

Американские фондовые индикаторы по итогам вчерашних торгов упали после сведений об утечке данных пользователей соцсети Facebook FB. Об этом свидетельствуют данные биржи.

Так, индекс Dow Jones потерял  1,35%, снизившись до  24610,91 пункта.

Индекс S&P 500 упал до 2712,92, потеряв 1,42% . Индекс электронной биржи NASDAQ уменьшился на 1,84% – до 7344,24 пункта.

Вчера, 19 марта, издание The New York Times заявило, что фирма Cambridge Analitica, которая сотрудничала с президентом США Дональдом Трампом  входе его предвыборной кампании, незаконно получила данные 50 млн пользователей Facebook. Данные фирма использовала для оценки политических предпочтений избирателей. К закрытию бирж торгов акции Facebook упали на 6,76% — это худший день для бумаг компании за 4 года, отвечает Росбалт.

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