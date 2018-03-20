Фондовый рынок США закрылся падением из-за утечки в Фейсбуке

Американские фондовые индикаторы по итогам вчерашних торгов упали после сведений об утечке данных пользователей соцсети Facebook FB. Об этом свидетельствуют данные биржи.

Так, индекс Dow Jones потерял 1,35%, снизившись до 24610,91 пункта.

Индекс S&P 500 упал до 2712,92, потеряв 1,42% . Индекс электронной биржи NASDAQ уменьшился на 1,84% – до 7344,24 пункта.

Вчера, 19 марта, издание The New York Times заявило, что фирма Cambridge Analitica, которая сотрудничала с президентом США Дональдом Трампом входе его предвыборной кампании, незаконно получила данные 50 млн пользователей Facebook. Данные фирма использовала для оценки политических предпочтений избирателей. К закрытию бирж торгов акции Facebook упали на 6,76% — это худший день для бумаг компании за 4 года, отвечает Росбалт.

Фондовый рынок России. Новости: Почему облигационный рынок России растет ударными темпами