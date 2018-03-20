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Москва, 20.03.2018

INFINITI заняла 1-е место в исследовании J.D. Power Customer Satisfaction

«Expert Online» 2018
  • INFINITI заняла 1-е место в исследовании J.D. Power Customer Satisfaction

INFINITI получила наивысшую оценку в исследовании «Удовлетворенности покупателей уровнем сервисного обслуживания», которую традиционно проводит авторитетнейшая американская ассоциация J.D.Power. По результатам исследования INFINITI заработала 876 баллов из 1000 возможных – на 48 пунктов выше среднего значения по автоиндустрии и на 14 выше средней оценки в премиальном сегменте.

«Мы знаем, что время это крайне ценная валюта, именно поэтому представители INFINITI прилагают максимум усилий, чтобы незабываемый опыт соприкосновения с брендом  у наших клиентов начинался, едва они переступают порог фирменного техцентра, и продолжался на протяжении всего времени владения автомобилем, - заявил Рэнди Паркер, Вице-президент INFINITI Americas. – Мы стремимся, чтобы наши клиенты получили максимум на каждую секунду пребывания в мире INFINITI – от приветствия наших сервис-консультантов в располагающей атмосфере техцентра INFINITI,  до момента,  когда они покидают центр, получая истинное наслаждения от идеального уровня комфорта и динамики своего автомобиля».  

Рейтинг «удовлетворённости покупателей сервисным обслуживанием» от J.D.Power  включает пять категорий,  напрямую связанных с обслуживанием клиентов в дилерском центре:  квалификация сервис-консультантов, процедура выдачи автомобиля, уровень оснащения техцентра, качество обслуживания и процедура приемки на сервис. INFINITI получила топовые оценки во всех категориях, причем наибольший прогресс отмечен в уровне квалификации сервисных консультантов.

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