INFINITI заняла 1-е место в исследовании J.D. Power Customer Satisfaction

«Мы знаем, что время это крайне ценная валюта, именно поэтому представители INFINITI прилагают максимум усилий, чтобы незабываемый опыт соприкосновения с брендом у наших клиентов начинался, едва они переступают порог фирменного техцентра, и продолжался на протяжении всего времени владения автомобилем, - заявил Рэнди Паркер, Вице-президент INFINITI Americas. – Мы стремимся, чтобы наши клиенты получили максимум на каждую секунду пребывания в мире INFINITI – от приветствия наших сервис-консультантов в располагающей атмосфере техцентра INFINITI, до момента, когда они покидают центр, получая истинное наслаждения от идеального уровня комфорта и динамики своего автомобиля».