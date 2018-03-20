Инвесторы голосуют долларом

Глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев заявил, что инвесторы продолжат активно вкладывать деньги в российские активы после выборов. По мнению аналитиков, политическая стабильность является для них одним из самых благоприятных факторов. Больше всего иностранных инвесторов по-прежнему привлекает нефтегазовый сектор, но они готовы вкладываться в проекты реиндустриализации и обновления экономики России, ожидая исполнения объявленной переизбранным президентом программы

Локализация глобализации

Как заявил глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев, после президентских выборов в России инвесторы продолжать активно инвестировать в российские проекты. По его словам, итоги голосования «свидетельствуют о продолжении экономической политики, направленной на реализацию инвестиционного потенциала».

«Завершение выборов позволит институциональным инвесторам активно продолжить реализацию проектов в России. В среднесрочной перспективе это может обеспечить дополнительный приток 25-30 млрд долларов в экономику РФ», — передает агентство ТАСС слова Кирилла Дмитриева. «Полученный мандат позволит реализовывать идеи, заложенные в послании президента Федеральному собранию, согласно которым ключевым фактором станет развитие инфраструктуры, технологий и человеческого капитала», — добавил он.

Инвесторы из различных стран продолжают вкладываться в проекты России, несмотря на политическое и информационное давление на них, констатирует управляющий активами ИК Global Capital Александр Григоренко. «Деньги любят тишину», кроме того, они любят, когда можно получить рост, сверх ожидаемых показателей. Российский рынок дает зарубежным инвесторам доход, существенно превышающий вложения в их родных странах при меньших издержках, поэтому из страны они уйдут только в случае форс-мажорных обстоятельств.

Санкции перекрыли прямой доступ многим производителям с 2014 года, что дало возможность развиваться отечественным компаниям, отмечает эксперт. Но поскольку те организации также остались (работать по старым схемам запретили, но не мешают по новым), то ускорилась локализация производств, в том числе высокотехнологических. В этом году ожидания инвесторов были запланированы на переизбрание Путина президентом России, а в денежном выражении стоимость новых проектов и создание новых рабочих мест относительно 2017 года вырастет на 5 млрд долларов (планы на начало 2018 года).

Реиндустриализация и дальнейшее восстановление экономики страны, а также увеличение проблем в еврозоне и отсутствие воздействия санкций на Россию, заставляют крупный бизнес искать любые лазейки для того, чтобы работать с нами («деньги не пахнут»). Санкт-Петербургский Экономический Форум в этом году покажет срез интересов зарубежных институциональных инвесторов, но больше западных. А Китай, после изменений на политическом Олимпе, готов более тесно кооперироваться с нами в экономическом плане, тем более, что США также помогают этому изо всех сил.

Планы наконец начнут давать отдачу

Что касается Ирана и его экономики, то один из путей продажи товаров и услуг для него, если США снова разорвет «ядерную» сделку, проходит через Россию и часть инвестиций он будет вынужден сделать у нас. Южный поток, как и Северный, а также дальнейшее освоение Северного морского пути также добавят в копилку бюджета дополнительные средства, а их работа на полную мощность приходится на следующие шесть лет, отмечает Александр Григоренко. Многие планы и проекты создавались в предыдущие годы, следующий президентский срок будет временем, когда они начнут давать отдачу, заметную обычным гражданам, поэтому, как обычно, стране нужно несколько мирных лет, чтобы благополучие начало расти в реальном выражении, несмотря на внешние факторы, заключает Алексендр Григоренко.

Завершение выборов действительно означает спад напряжения для большой группы инвесторов, для которых ключевым условием успешности их активностей является стабильность политической и экономической системы, считает генеральный директор компании «Мани Фанни» Александр Шустов. Их можно понять, большинство бизнесов и фондов так и работают: они заинтересованы в сохранении статус-кво, им нужно, чтобы продолжали работать прежние бизнес-модели и административный ресурс, а любые резкие изменения для них губительны.

В этом смысле, конечно, после победы на выборах уже действующего президента все вздохнут с облегчением и продолжат покупать российские активы и заниматься кэрри-трейд в рубле, пока разница между процентными ставками в России и развитых странах сохраняется. Нужно понимать, что для большинства нерезидентов Россия — это большая нефтедобывающая страна, и соответственно, перспективы инвестиций в нее зависят от стабильности власти и цены нефти, а также от того, насколько жесткими могут стать санкционные ограничения и можно ли будет их обходить, насколько безболезненно это можно делать.

На графике цены нефти Brent мы видим восходящий с начала 2016 года тренд, который, правда, упирается в локальный потолок в районе 70-71 долларов за баррель, указывает Александр Шустов. Нижняя граница коридора, в которой двигается цена нефти, находится примерно на отметке 45 долларов. Получается, делает вывод эксперт, что даже при самом тяжелом для России сценарии, если нефть упадет до 45 долларов, бюджет все равно сойдется, так как он сверстан из расчета 40 долларов за баррель. Просто будет меньше денег направляться в Фонд национального благосостояния.

А если предположить, что нефть будет долго оставаться на высоких уровнях, 60-70 долларов, продолжает Александр Шустов, то можно рассмотреть вариант инвестиций в Россию, как высокорисковых, но с хорошим потенциалом. Так, в период 2008-2017 гг. ВВП России вырос на 6.3%, тогда как средняя развивающаяся экономика за это время увеличила свой ВВП на 55%. На это можно посмотреть и с оптимистической точки зрения: потенциал роста сохраняется, в предыдущие 10 лет он не был задействован, значит, может «выстрелить» в следующие 5 лет, если будут проведены реформы.

«Я оцениваю вероятность реформ как ненулевую, учитывая, что действующий президент занимает пост последний срок и может себе позволить масштабные преобразования, не слишком заботясь о поддержке электората на следующий срок, как это бывает обычно», – говорит Александр Шустов. Даже международные рейтинговые агентства повысили недавно кредитный рейтинг России до инвестиционного уровня, несмотря на то, что они аффилированы с развитыми странами, в том числе и с теми, которые борются с Россией с помощью санкций.

Согласно исследованию Всемирного банка, посвященному простоте ведения бизнеса по всему миру, по показателю простоты регистрации бизнеса Россия занимает 28-е место в мире; простоты регистрации прав собственности — 12е место; обеспечению исполнения контрактов — 18-е место. Самые плохие показатели — в получении разрешений на строительство (115-е место) и в международной торговле (100-е место).

То есть для бизнеса текущая деятельность не выглядит такой уж невыполнимой, как ее принято представлять: улучшаются условия прохождения бюрократических процедур, упрощается взаимодействие с фискальными органами, а значит, и для инвесторов это все выглядит как рискованная, но потенциально выигрышная инвестиция. Чтобы оценить, насколько осторожен прогноз Дмитриева, нужно знать, что на пике, в 2013 году, приток иностранных инвестиций в РФ составлял 133 млрд долларов. Поэтому, уверен Александр Шустов, в 2018 году на 25-30 млрд долларов мы вполне можем рассчитывать, и это будут в основном инвестиции в нефтедобывающий сектор.

Большая и не только нефтедобывающая страна

Так или иначе, но поводов для эйфории относительно инвестиционной привлекательности России, не так уж и много, полагает аналитик «Алор Брокер» Алексей Антонов. Для того чтобы экономика страны начала развиваться и реализовывать свой потенциал, а именно такую цель после объявления результатов голосования обозначил президент, необходимо обращать внимание не только на преимущества, но и на недостатки. В прошлом году действительно был отмечен достаточно серьезный рост объема прямых иностранных инвестиций в Россию до 25 млрд долларов.

С учетом эффекта низкой базы 2016 года, в котором иностранный капитал вообще не проявлял к отечественной экономике никакого интереса, может показаться, что действительно отношение у инвесторов к нашей стране изменилось, они в нее поверили. Но, повторяет Алексей Антонов, у каждой медали есть обратная сторона: по итогам все того же 2017 года чистый отток капитала (равно как, в то же время, и объем прямых инвестиций), показал значительный рост. Всего за 12 месяцев прошлого года из экономики страны было выведено 31,3 млрд долларов, что в свою очередь также является рекордным показателем.

Стоит отметить, что Россия — по-прежнему государство, зависимое от экспорта энергоресурсов, топливно-энергетический сектор по-прежнему остается ключевой отраслью в экономике, генерирующей поток инвестиций. Но, это необходимо признать, развитию ТЭК препятствует не только общая неблагоприятная конъюнктура мирового рынка, но и геополитический фактор. Обострение отношений с ЕС, США и их политическими союзникам препятствует развитию: только за последние 3 года российский топливно-энергетический сектор потерял доступ к иностранным рынкам заемного капитала, импортируемым технологиям и оборудованию, возможность реализовывать совместные проекты по развитию шельфовых месторождений.

Эти потери, считает Алексей Антонов, ведут к технологическому отставанию, что в свою очередь чревато, при сохранении текущей ситуации, потерей лидерства государства на мировом рынке энергоресурсов, конкуренция на котором ужесточается каждый день. Уже в прошлом году США удалось нарастить добычу нефти, причем за счет сложных сланцевых и шельфовых месторождений, до 10 млн баррелей в день, а это всего на 0,5 млн меньше, чем добывается в нашей стране. Технологическое отставание чревато уже в среднесрочной перспективе потерей главного конкурентного преимущества государством.

Нивелировать это отставание, равно как и отставание в обрабатывающем секторе, полагает аналитик, можно, для этого и нужны инвестиции. Геополитический фактор, который, надо полагать, никоим образом себя не исчерпает в ближайшие 5 лет, будет препятствовать росту иностранных инвестиций, но деньги у государства есть. Сверхприбыль от экспорта, к сожалению, не стимулирует развитие экономики. Эти средства формируют резервы и лежат мертвым грузом, расходуясь по мере необходимости для латания дыр в бюджете, формирования которых в общем-то можно было бы избежать, если бы эти средства были предложены участникам экономической деятельности в виде длинных и доступных денег.

С началом этого года иностранный капитал к России охладел, констатирует Алексей Антонов. Обострение санкционного противостояния с Вашингтоном, конфликт с «Нафтогазом», в который, безусловно, будут вовлечены и европейские потребители российского газа, конфронтация с Лондоном, опасения инвесторов относительно реализации отложенных до завершения предвыборного периода непопулярных реформ в экономике (в частности налоговой реформы) — все это не способствует росту инвестиционной привлекательности России. «Мне очень хочется верить, что на новый срок президент Путин пойдет с новым подходом к реализации потенциала России. Необходимость в изменениях назрела и сейчас, с учетом веса персоны президента, все зависит по большому счету только от него», — заключает Алексей Антонов.

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