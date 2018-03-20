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Москва, 20.03.2018

В Кремле с пониманием относятся к отсутствию звонка от Трампа

«Expert Online» 2018

В Кремле не считают недружественным проявлением нежелание Дональда Трампа поздравить Владимира Путина с победой на выборах.

При этом, как заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий «международных телеграмм очень много, и он не может точно сказать, была ли среди них от американской администрации».

«Не нужно считать это недружественным шагом», — сказал Песков, добавив, что не следует сгущать краски, поскольку «кто-то в силу графика не может позвонить, кто-то по иным причинам» поздравить сразу по завершению подсчета голосов.

Кремлевский спикер добавил, что Владимир Путин открыт для нормализации отношений «с нашими американскими партнерами».

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