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Москва, 20.03.2018

Николя Саркози задержан по делу о коррупции

«Expert Online» 2018

Во Франции задержан бывший президент  страны Николя Саркози. Об этом  сообщает  французское издание Le Monde. Бывший французский лидер попал в отделение полиции в рамках дела о финансировании его избирательной кампании в 2007 году.

«По нашей информации, экс-президент помещен под стражу в Нантере, куда был вызван в рамках разбирательства по делу о возможном финансировании Ливией его победоносной президентской кампании 2007 года», — сообщает издание.

Сам Николя Саркози, как прежде, так и в настоящий момент, отвергает все обвинения по этому производству.

 

 

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