Определена повестка Российской энергетической недели — 2018

16 марта в Москве под председательством Министра энергетики Российской Федерации Александра Новака состоялось заседание Организационного комитета по подготовке и проведению Международного форума «Российская энергетическая неделя».

«В этом году на Форуме ожидается более 6000 представителей российских и зарубежных деловых кругов и около 1000 представителей СМИ. В своем выступлении перед Федеральным собранием Владимир Путин обозначил ключевые задачи, направленные на дальнейшее развитие нашей страны. В числе приоритетов он назвал обеспечение лидерства России по ключевым направлениям, к которым, безусловно, относится энергетическая отрасль», — сказал советник Президента Российской Федерации, ответственный секретарь Оргкомитета Антон Кобяков. Кроме того, он отдельно поблагодарил МИД и дипломатические миссии России за активную поддержку и продвижение РЭН за рубежом, а также акцентировал внимание собравшихся на вопросах, связанных с подготовкой выставочной площадки мероприятия и деловой программы Форума. «Учитывая опыт проведения прошлогоднего мероприятия, для развития Форума необходимо реализовать новую схему планировочных решений выставочной экспозиции. В этом году мы исходим из концепции формирования выставочной зоны равномерно по основным отраслям энергетики. Не менее важно, чтобы стенды стали местом притяжения деловой коммуникации для участников РЭН», — добавил советник Президента России.

Министр энергетики Александр Новак выразил уверенность в том, что мероприятие, которое в прошлом году носило статус президентского, в ближайшие несколько лет станет мировой площадкой для глобальной аналитики всего энергетического комплекса. По словам главы ведомства, интерес к крупнейшему мероприятию в сфере энергетики необходимо эффективно использовать для формирования деловой повестки РЭН-2018. «Сегодня утвержден перечень поручений по реализации послания Президента Российской Федерации к Федеральному собранию. В числе главных обозначены темы, которые актуальны и для нашей отрасли. Необходимо учесть их при формировании деловой программы и выставочной экспозиции. Особое внимание уделить модернизации и внедрению цифровых технологий в энергетику», — отметил Александр Новак. Он также выразил уверенность в том, что компании-лидеры топливно-энергетического сектора примут активное участие в формировании тем для дискуссий Форума.

Заместитель Министра энергетики Российской Федерации Антон Инюцын сообщил, что конкурс «МедиаТЭК» начал прием и обработку заявок. Как и в прошлом году, экспертный совет конкурса, который вновь возглавит Дмитрий Песков, подведет итоги и наградит лучших в рамках Российской энергетической недели в октябре 2018 года.

О ходе реализации мероприятий по подготовке города Москвы к мероприятию доложил руководитель Департамента жилищно-коммунального хозяйства города Москвы Гасан Гасангаджиев. Он в частности отметил, что инфраструктура города и площадки, на которой будет проходить РЭН, позволяет провести данное мероприятие на самом высоком уровне. Особое внимание будет уделено вопросам обеспечения безопасности и взаимодействию различных городских служб.

В завершение заседания представители компаний ТЭК выразили готовность пригласить своих международных деловых партнеров для участия в РЭН и обсуждения содержательной части данного мероприятия.

Справка:

Международный форум по энергосбережению и развитию энергетики «Российская энергетическая неделя» (РЭН) пройдет в Москве с 3 по 6 октября 2018 года. Целью мероприятия является обсуждение актуальной мировой энергетической повестки, определение основных направлений развития отраслей ТЭК, поиск оптимальных решений в ответ на существующие вызовы.

Общее число участников РЭН-2017 превысило 10 000 человек. Количество иностранных стран — участниц московской площадки РЭН-2017 составило 94.

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