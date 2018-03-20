США раскрыли свои планы по «Северному потоку-2»

США хотели бы заблокировать газопровод «Северный поток 2», но пока не настаивают на санкциях против компаний, которые участвуют в проекте, заявила в понедельник заместитель помощника госсекретаря США по энергетической дипломатии Сандра Оудкирк.

«Мы выступаем против «Северного потока 2», мы предпочли бы, чтобы этот трубопровод вообще не был бы построен», - заявила Сандра Удкирк в Брюсселе на встрече с журналистами.