США раскрыли свои планы по «Северному потоку-2»

США хотели бы заблокировать газопровод «Северный поток 2», но пока не настаивают на санкциях против компаний, которые участвуют в проекте, заявила в понедельник заместитель помощника госсекретаря США по энергетической дипломатии Сандра Оудкирк.
«Мы выступаем против «Северного потока 2», мы предпочли бы, чтобы этот трубопровод вообще не был бы построен», - заявила Сандра Удкирк в Брюсселе на встрече с журналистами.
Однако она подчеркнула, что ее визит в Брюссель, а затем в Париж и Копенгаген, не следует рассматривать как знак того, что санкции будут введены.
«Любая компания, работающая в секторе российских экспортных трубопроводов, сталкивается с повышенными рисками санкций с 1 августа (когда в США был принят закон, который позволяет ввести санкции против участников проекта "Северный поток 2" - прим. Эксперт Online)», - предупредила Оудкирк.
Однако она добавила, что США «не говорят об объявлении санкций, публично или конфиденциально».
Она добавила, что "Северный поток 2" был «геополитически плохой идеей». При этом Оудкирк отвергла обвинения, что правительство США действует в этом вопросе, исходя из интересов американских производителей сжиженного газа.
Ключевые переговоры по вопросу строительства "Северного потока -2" состоятся в Берлине, куда Оудкирк намерена отправиться в следующем месяце.
Ранее сообщалось, что сенаторы от Демократической и Республиканской партий США требуют, чтобы администрация американского лидера Дональда Трампа заблокировала проект трубопровода «Северный поток-2».
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