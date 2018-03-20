В Кремле прокомментировали заявление Меркель по «делу Скрипаля»‍

Дмитрий Песков – глава президентской пресс-службы – призвал «сохранять трезвость ума» и ожидать доказательств от Великобритании по делу об отравлении экс-офицера ГРУ Сергея Скрипаля.

Об этом он заявил, отвечая на просьбу журналистов прокомментировать слова канцлера Германии Ангелы Меркель, что Москва должна предоставить доказательства своей непричастности к этому инциденту.

По словам Пескова, сейчас необходимо сохранять трезвость ума и в первую очередь ожидать доказательств от Великобритании в том, что сделанное в Лондоне на высоком уровне заявление имеет под собой что-то реальное.

Он также подчеркнул, что «базисное понимание права в первую очередь говорит об этой необходимости», и что «здесь речь идёт о презумпции невиновности».

Кроме того, пресс-секретарь российского лидера считает, что заявление Меркель «безусловно, не обнадеживает».

«Путин неоднократно повторял, что Россия не имеет к этому делу никакого отношения - делу о возможном покушении на убийство в Великобритании британского шпиона. Утверждать обратное является нонсенсом, - резюмировал Песков, ещё раз подчеркнув, что наша страна не обладает никакими запасами химических вооружений, так как они были уничтожены, в том числе под контролем международных наблюдателей в строгом соответствии с международными обязательствами России.

Напомним, накануне канцлер ФРГ Ангела Меркель заявила, что многие следы в деле покушения на Скрипаля указывают на то, что за происшедшее несет ответственность Россия.