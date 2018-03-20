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Москва, 20.03.2018

Ространснадзор выдал предписание приостановить эксплуатацию всех Ан-148

«Expert Online» 2018

Использование всех самолётов Ан-148 должно быть временно приостановлено. Такое предписание выдано Ространснадзором. Кроме того, глава ведомства Виктор Басаргин рассказал журналистам, что также предписано приостановить полёты всех самолётов авиакомпании «Саратовские авиалинии», – передаёт ТАСС.

По его словам, полеты Ан-148 будут приостановлены во всех авиакомпаниях.

«Есть замечания к персоналу, к производителю. После того, как лётные составы пройдут тестирование, пройдут соотвествующую проверку, мы будем смотреть как дальше поступать», – подчеркнул Басаргин.

В свою очередь в Росавиации заявили, что после катастрофы была проведена внеплановая проверка «Саратовских авиалиний», по результатам которой введено ограничение срока действия сертификата эксплуатанта авиакомпании до 27 апреля 2018 года. Помимо этого, авиакомпания прекратила эксплуатацию самолётов Ан-148.

Напомним, внеплановая проверка «Саратовских авиалиний» и аэропорта Домодедово была назначена после того, как 11 февраля 2018 года пассажирский лайнер Ан-148, выполнявший рейс из Москвы в Орск, 11 февраля потерпел крушение в Раменском районе Московской области. Все находившиеся на борту 65 пассажиров и 6 членов экипажа погибли.

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