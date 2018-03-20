Курс рубля: «главная интрига» разрешится в среду

Курс рубля, растерял во вторник почти всё утреннее преимущество, достигнутое из-за дорожающей нефти и фактора налогового периода, которым противостоят риски более быстрого ужесточения политики ФРС, а также внешнеполитическая неопределенность для России, сохраняет незначительный плюс на полуденных торгах.

По мнению аналитиков, от большего позитива рубль удерживают вызовы геополитического характера. Они также считают, что краткосрочными ориентирами для пары доллар/рубль сейчас выступает отметки 57,30 и 58,00, передаёт агентство Reuters.

К 12.45 мск котировки расчётами «завтра» находились у отметки 57,80. Ранее рубль дорожал до сессионного максимума 57,63. При этом объём сделок с начала дня в этой валютной паре - чуть более 1 млрд долл.

Котировки пары евро/рубль расчётами «завтра» находились к 12.30 мск у отметки 71,33, и здесь рубль показывает минимальные изменения от уровней предыдущего закрытия.

Напомним, 21 марта в 21.00 мск ФРС США может повысить на 25 базисных пунктов верхнюю границу своего диапазона ставок до 1,75 % годовых. При этом главная интрига заключается в комментариях Федрезерва, которые позволят аналитикам сделать прогноз о том, сколько повышений будет в этом году - 3 или 4.

"Люди стараются без особой нужды не открывать позиций перед ФРС, поскольку есть интрига в отношении сопроводительного текста - возможно, фрсники постараются избежать нагнетания страстей и смягчить тональность, а если будет так, то в среду вечером включится риск-он", - цитирует агентство дилера крупного российского банка.

В свою очередь Банк России на совете директоров 23 марта может понизить на столько же свою ключевую ставку, до 7,25 % годовых. Формально сохранение у регуляторов таких разнонаправленных тенденций в перспективе таит риски ослабления иностранного спроса на рублевые активы.

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