Приобрести месячную подписку всего за 290 рублей
Подписка
Москва, 20.03.2018

S&P прогнозирует рост реальных доходов россиян

«Expert Online» 2018

Уровень реальных доходов граждан РФ может постепенно расти в долгосрочной перспективе.

К такому выводу пришли специалисты международного рейтингового агентства S&P, передаёт «Газета.Ru».

Пор данным издания, уровень реальных располагаемых доходов и доверия клиентов может постепенно повышаться в долгосрочной перспективе вследствие относительно низких темпов инфляции.

Кроме того, в S&P подчеркнули, что в самое ближайшее время ожидается рост в сегменте розничного кредитования в России.

«По нашим оценкам, в 2018 году рост в сегменте розничного кредитования может составить около 13-15%», – констатировали эксперты.

Подписаться на «Эксперт» в Telegram
Распечатать
    Реклама

    «ДПМ на модернизацию: проблемы, необходимость, вызовы»

    20 февраля 2018 года состоялся круглый стол на тему «ДПМ на модернизацию: проблемы, необходимость, вызовы». Организаторы: «Эксперт» совместно с Агентством стратегических инициатив и с секцией по законодательному регулированию энергоэффективности и энергосбережения Экспертного совета Комитета Государственной Думы по энергетики.

    Выигрывает тот, кто знает!

    ​Вся информация в одном месте!

    «ШИНЫ, РТИ и КАУЧУКИ- 2018»

    ​С 24 по 27 апреля соберутся наиболее успешные игроки рынка производства резинотехнических изделий, каучуков, а также шинной промышленности.

    Стартовала подготовка рейтинга факультетов – проекта по оценке качества научных исследований российских университетов

    Реклама

    TOP

    1. «Газпром» получил неприятный сигнал от Меркель
      «Газпром» получил неприятный сигнал от Меркель
    2. Заявление Тиллерсона по России привело в ярость Белый дом
      Заявление Тиллерсона по России привело в ярость Белый дом
    3. Британия так и не дождалась поддержки от Трампа в конфликте с Москвой
      Британия так и не дождалась поддержки от Трампа в конфликте с Москвой