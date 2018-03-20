S&P прогнозирует рост реальных доходов россиян

Уровень реальных доходов граждан РФ может постепенно расти в долгосрочной перспективе.

К такому выводу пришли специалисты международного рейтингового агентства S&P, передаёт «Газета.Ru».

Пор данным издания, уровень реальных располагаемых доходов и доверия клиентов может постепенно повышаться в долгосрочной перспективе вследствие относительно низких темпов инфляции.

Кроме того, в S&P подчеркнули, что в самое ближайшее время ожидается рост в сегменте розничного кредитования в России.

«По нашим оценкам, в 2018 году рост в сегменте розничного кредитования может составить около 13-15%», – констатировали эксперты.