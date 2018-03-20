Шойгу: в Сирии за неделю пресечены три химатаки боевиков

Сергей Шойгу – глава Минобороны РФ – заявил, что российское военное ведомство продолжает работу по стабилизации обстановки в Сирии.

Об этом министр сказал в ходе селекторного совещания, передаёт ТАСС.

По его словам, в настоящее время в Сирии наблюдается активность вооруженных сил США и стран коалиции вокруг Сирии. При этом он отметил, что сохраняется возможность применения боевиками отравляющих веществ с тем, чтобы в дальнейшем обвинить сирийские войска в использовании химического оружия.

«Три таких попытки за последнюю неделю пресечены. Рассчитываем, что в складывающейся обстановке наши западные партнёры при принятии решений будут руководствоваться здравым смыслом, прекратят заигрывание с террористами и присоединятся к мирным российским инициативам в Сирии», - резюмировал Шойгу, добавив, что Россия будет и дальше делать всё для нормализации обстановки в данном регионе.

Ранее сообщалось, что накануне сразу несколько вертолётов совершили посадку в окрестностях города Камышли, расположенном на северо-востоке Сирии. Там они забрали четверых главарей «Исламского государства» (решением суда организация запрещена в России) иракского происхождения и улетели в неизвестном направлении.

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