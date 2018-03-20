Шойгу сообщил об изменении госпрограммы вооружения до 2027 года

Глава Минобороны РФ Сергей Шойгу заявил, что план деятельности российского военного ведомства до 2020 года и госпрограмму вооружения до 2027 года изменят в соответствии с задачами, поставленными президентом РФ в послании Федеральному Собранию.

По его словам, в послании глава российского государства наметил важнейшие задачи, которые стране предстоит решать в ближайшие годы, передаёт РИА Новости.

Шойгу подчеркнул, что необходимо продолжить последовательно увеличивать долю новейшего вооружения, повышать интенсивность боевой подготовки, а также совершенствовать систему комплектования войск.

Кроме того, как отметил глава Минобороны, по-прежнему самое пристальное внимание будет уделяться улучшению условий службы и быта военнослужащих, совершенствованию системы военного образования, медицинского обслуживания, решению жилищного вопроса, повышению денежного довольствия военнослужащих и заработной платы гражданского персонала.

«Необходимо сделать всё, чтобы служба в российской армии стала ещё более привлекательной и престижной», - сказал Шойгу.

Он также поручил своим заместителям до 3 апреля представить предложения по изменению плана деятельности ведомства и государственной программы вооружения, а Генштабу – обобщить предложения и до 20 апреля составить проекты необходимых документов.

Ранее сообщалось, что Сергей Шойгу в ходе селекторного совещания заявил, что российское военное ведомство продолжает работу по стабилизации обстановки в Сирии.

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