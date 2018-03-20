Telegram назвал невозможной передачу ФСБ ключей дешифровки переписок

Компания Telegram не может выполнить требование Федеральной службы безопасности России по передаче ключей для дешифровки сообщений пользователей, об этом заявил юрист компании Рамиль Ахметгалиев.

«На сегодняшний момент на запрос ФСБ Telegram не ответил. Компания считает своей обязанностью сохранять тайну переписки пользователей», - цитирует Интерфакс Ахметгалиева, который подтвердил, что за неисполнение требований ФСБ мессенджеру грозит штраф. О блокировке речь может идти только после судебного разбирательства, подчеркнул юрист.

«Согласно вступившим в этом году поправкам в законодательство, для блокировки Роскомнадзор должен отдельно обратиться в суд», - отметил Ахметгалиев.

Сегодня 20 марта Верховный суд РФ признал требования ФСБ о расшифровке сообщений законными и отказался удовлетворить иск Telegram. Теперь у компании есть 15 дней для предоставления ключей шифрования. По истечении этого срока, в случае, если требуемые данные не поступят в ФСБ, Telegram будет заблокирован.

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