Приобрести месячную подписку всего за 290 рублей
Подписка
Москва, 20.03.2018

Telegram назвал невозможной передачу ФСБ ключей дешифровки переписок

«Expert Online» 2018

Компания Telegram не может выполнить требование Федеральной службы безопасности России по передаче ключей для дешифровки сообщений пользователей, об этом  заявил юрист компании Рамиль Ахметгалиев.

«На сегодняшний момент на запрос ФСБ Telegram не ответил. Компания считает своей обязанностью сохранять тайну переписки пользователей», - цитирует Интерфакс Ахметгалиева, который подтвердил, что за неисполнение требований ФСБ мессенджеру грозит штраф. О блокировке речь может идти только после судебного разбирательства, подчеркнул юрист.

«Согласно вступившим в этом году поправкам в законодательство, для блокировки Роскомнадзор должен отдельно обратиться в суд», - отметил Ахметгалиев.

Сегодня 20 марта Верховный суд РФ признал требования ФСБ о расшифровке сообщений законными и отказался удовлетворить иск Telegram. Теперь у компании есть 15 дней для предоставления ключей шифрования. По истечении этого срока, в случае, если требуемые данные не поступят в ФСБ, Telegram будет заблокирован.

Новости Телеграм: Telegram сыграет по американским правилам

Подписаться на «Эксперт» в Telegram
Распечатать
    Реклама

    «ДПМ на модернизацию: проблемы, необходимость, вызовы»

    20 февраля 2018 года состоялся круглый стол на тему «ДПМ на модернизацию: проблемы, необходимость, вызовы». Организаторы: «Эксперт» совместно с Агентством стратегических инициатив и с секцией по законодательному регулированию энергоэффективности и энергосбережения Экспертного совета Комитета Государственной Думы по энергетики.

    Выигрывает тот, кто знает!

    ​Вся информация в одном месте!

    «ШИНЫ, РТИ и КАУЧУКИ- 2018»

    ​С 24 по 27 апреля соберутся наиболее успешные игроки рынка производства резинотехнических изделий, каучуков, а также шинной промышленности.

    Стартовала подготовка рейтинга факультетов – проекта по оценке качества научных исследований российских университетов

    Реклама

    TOP

    1. «Газпром» получил неприятный сигнал от Меркель
      «Газпром» получил неприятный сигнал от Меркель
    2. Заявление Тиллерсона по России привело в ярость Белый дом
      Заявление Тиллерсона по России привело в ярость Белый дом
    3. Британия так и не дождалась поддержки от Трампа в конфликте с Москвой
      Британия так и не дождалась поддержки от Трампа в конфликте с Москвой