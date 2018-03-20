Учёные выявили ещё одну опасность употребления алкоголя

Употребление спиртных напитков значительно повышает риск развития различных видов аритмии.

Об этом говорится в исследовании немецких учёных под руководством сотрудников Мюнхенского университета имени Людвига Максимилиана. Его результаты были представлены на конгрессе Европейской ассоциации сердечного ритма, организованном Европейским обществом кардиологов (ESC).

Согласно выводу учёных, которые проанализировали результаты ЭКГ и показатели концентрации алкоголя в выдыхаемом воздухе более 3 тыс. человек (средний возраст 35 лет), существует линейная связь между потреблением алкоголя и учащением сердечного ритма, передаёт официальный сайт ESC.

Другими словами, чем больше человек употребляет спиртные напитки, тем больше становится частота сердечных сокращений. По мнению кардиологов, это может быть вызвано дисбалансом в работе симпатического и парасимпатического отделов нервной системы, который появляется вследствие потребления алкоголя.

При этом исследователи подчеркнули, что долгосрочное влияние алкоголя на связь между учащённым сердечным ритмом и болезнями сердца ещё требует изучения.

Однако, как отмечают они, во многих случаях именно учащенное сердцебиение провоцирует различные виды аритмии и фибрилляцию предсердий, в частности. Поэтому вполне вероятно, что высокий пульс после употребления алкоголя может привести к аритмии.

Ранее сообщалось, что западные учёные в ходе крупнейшего исследования выяснили, что является основным предотвращаемым фактором риска развития всех видов слабоумия.

Изучив около 60 тыс. случаев ранней деменции (возраст больных до 65 лет), исследователи пришли к выводу, что основная причина слабоумия – неумеренное употребление алкоголя.