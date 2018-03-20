Выборы в России разделили Европу

Старый Свет полярно отреагировал на результаты выборов президента России, которые прошли в минувшее воскресенье. Часть политиков считает необходимым пытаться восстановить связи с Москвой. Другие не менее уверены, что Россия при Путине окончательно отвернулась от западных либеральных ценностей и норм международного права. И наконец, третья группа, пишет лондонский Guardian, приняла новости о победе Владимира Путина с нескрываемой радостью.

В то время, как подавляющее большинство неевропейских стран просто поздравили Владимира Путина с переизбранием на пост президента РФ, во многих европейских государствах ситуация значительно сложнее. Противоречия между европейскими мейнстримовскими политиками наглядно показали вчерашние переговоры в Варшаве между канцлером ФРГ Ангелой Меркель и ее польским коллегой Матеушем Моравецким. Ни для кого не является секретом то, что Польша считается в Евросоюзе одним из главных критиков Москвы, а Ангела Меркель, со своей стороны, несмотря на положительное отношение к антироссийским санкциям является европейским лидером, который выступает за сохранение рабочих отношений с президентом Путиным.

Заместитель главы польского МИД Конрад Шиманский в очередной раз призвал Германию прекратить строительство второй очереди 1200-километрового газопровода «Северный поток 2», по которому газ должен поступать по дну Балтийского моря в Германию и Европу. Немцы ответили на призыв польского дипломата вежливым отказом, сославшись на то, что 11-миллиардным проектом занимается частный бизнес и что немецкое правительство не имеет права его остановить. Помощники канцлера ФРГ выразили надежду, что Владимир Путин договорится с Украиной, главной причиной, по версии Берлина, существования антироссийских санкций.

Главный европейский дипломат Федерика Могерини, посетившая на прошлой неделе Киев, заявила на пресс-конференции, что ослабление санкций невозможно. Официальный Берлин придерживается примерно такой же позиции. Пресс-секретарь канцлера заявил, что Ангела Меркель, конечно, поздравила российского лидера с переизбранием, как того требует дипломатический этикет, но в поздравлении имеется упоминание о «вызовах», с которыми столкнулись российско-германские отношения.

Многочисленные опросы в Германии показывают, что требование о проведении нового диалога с Москвой пользуется сильной поддержкой. Особенно сильна она среди сторонников правой партии «Альтернатива для Германии», которая впервые вошла в бундестаг.

По мнению нового министра иностранных дел ФРГ Хайко Мааса, результаты выборов президента РФ трудно называть справедливыми. Глава МИД Германии подчеркнул также, что Россия, скорее всего, останется трудным партнером. Он сожалеет, что Крым, четыре года назад присоединенный к России, тоже участвовал в выборах, и назвал ситуацию «неприемлемой».

Еще более резкой была министр обороны Германии Урсула фон дер Ляйен. В интервью газете Bild она заявила, что Путин больше не является партнером, но предостерегла против проведения красных линий.

Назначение на пост главы МИД Мааса показывает, что изменений к лучшему, по крайней мере, значимых в отношениях между ФРГ и РФ с немецкой стороны ждать не приходится. Предшественник Масса, Зигмар Габриэль, которому вообще не нашлось места в новом немецком правительстве, неоднократно призывал к отмене антироссийских санкций. Он считает, что ЕС должен принять предложение Москвы по введению на Украину миротворцев несмотря на все сложности и неопределенность этого процесса.

«Мы должны занимать следующую позицию,- считает Габриэль.- Мы не наивны, но и не боимся предложить партнеру (России) новый диалог… Голос Германии всегда должен быть голосом разума».

Такое же двойственное отношение к России и президентским выборам и во второй европейской экономике. Президент Франции Эммануэль Макрон после своего избрания в мае прошлого года предложил Владимиру Путину встретиться в Версале, чем вызвал недоумение у европейских русофобов. Однако за прошедшие месяцы отношение к Москве Макрона изменилось в худшую сторону главным образом из-за Сирии. Французский лидер обвиняет Башара Асада в применении химического оружия, а Россию - в потворстве Дамаску. При этом несмотря на угрозы в адрес сирийского правительства он не предпринимает практических шагов к «наказанию» Дамаскам, чем вызывает резкую критику предшественника – Франсуа Олланда.

В российско-французских отношениях так же, как в отношениях между Берлином и Москвой, немалую роль играет бизнес и торговля. Эммануэль Макрон должен приехать в мае на крупный международный экономический форум в Санкт-Петербурге во главе многочисленной делегации французских бизнесменов и встретиться с Владимиром Путиным в Москве. Во Франции, особенно, среди правых интеллектуалов традиционно бытует мнение, что Россия заслуживает большего уважения и что при уважительном отношении к себе обязательно будет и сама вести себя уважительно.

Однако самые большие перемены в политике Европы в отношении к России могут произойти в Италии, где на мартовских выборах большого успеха добились популистское движение «Пять звезд» и правая партия «Лига севера». При всей несхожести взглядов эти партии объединяет положительное отношение к Москве. При этом, Лига даже находится в формальном союзе с «Единой Россией», а ее лидер Маттео Сальвини фотографировался на Красной площади в майке с портретом президента Путина. «Пять звезд» поддержали вмешательство России в конфликт в Сирии. Популисты выступают против НАТО и обвиняют эту организацию в обострении обстановки на Украине и в майдане, который привел к смещению Виктора Януковича. «Пять звезд» также, как Лига, призывает к снятию санкций против Москвы.

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