«Газпром» заходит через Аппенины

Глава «Газпрома» обсудил с послом Италии ход работ по созданию южного маршрута поставок российского газа в Европу, переговоры прошли на фоне двукратного роста поставок газа на Апенинский полуостров

В Москве во вторник состоялась рабочая встреча председателя правления «Газпрома» Алексея Миллера и посла Итальянской Республики в Российской Федерации Паскуале Терраччано. Как сообщается на сайте газовой компании, стороны обсудили ситуацию с поставками газа в ЕС и ход работ по созданию южного маршрута поставок российского газа в Европу.

В частности, как указывают в «Газпроме», объем поставок газа в Италию с 1 по 19 марта составил 1,3 млрд куб. м. В настоящее время республика — третий по объему импортер российского газа. C 1 по 19 марта 2018 года экспорт в Италию, по предварительным данным, вырос на 99% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Отдельное внимание на встрече было уделено вопросу диверсификации маршрутов экспорта газа из России в Европу. Стороны рассмотрели ход работ по организации южного маршрута поставок через Черное море. Алексей Миллер проинформировал Паскуале Терраччано о завершении укладки более 50% морского участка газопровода «Турецкий поток». Отмечено, что вторая нитка газопровода позволит ежегодно поставлять европейским потребителям 15,75 млрд куб. м газа. В 2017 году в Италию было поставлено 23,8 млрд куб. м российского газа.

100%-й рост поставок российского газа за первые две недели марта по отношению к такому же периоду 2017 года в Италию не означает роста спроса на голубое топливо внутри этой страны, считает партнер практики «Стратегия и операционная эффективность АО "НЭО Центр" Александр Ракша. Это связано с тем, что страна реверсом экспортирует закупаемый у России газ в Швейцарию. В частности, технические эксперименты по реверсу газа по трубопроводам в соседнюю страну итальянские газовики проводили в феврале, а в марте смогли успешно осуществить первые реальные поставки, что соответственно потребовало больше газа, чем обычно потребляет Италия в это время года.

На текущий момент прокачка газа в Швейцарию составляет 5 млн куб м в сутки, но в дальнейших планах итальянцев нарастить их до 40 млн куб м. Соответственно, можно предположить, что закупки газа Италией у «Газпрома» будут еще больше увеличиваться и по итогам 2018 года смогут перейти границу в 24-25 млрд куб. м.

Италия, напоминает эксперт, не первый год говорит о намерениях стать крупнейшим газовым хабом в Европе, чтобы через собственную внутреннюю систему поставлять газ в соседние страны. При этом речь идет не только о российском газе. Предполагается, что газ в страну будет поступать по разным трубопроводам: из России, Ближнего Востока и Северной Африки. Именно под эти цели, например, Snam — управляющая компания местной ГТС, приняла решение об увеличении инвестиционной программы на 10% к 2021 году где большая часть будет пущена на распределение газовых потоков.

Наличие планов по наращиванию спроса на российский газ со стороны итальянских партнеров увеличивает шансы «Газпрома» на положительное отношение восточных и южных стран Евросоюза ко второй нитке «Турецкого потока», замечает также Александр Ракша. Основные аргументы в пользу этого трубопровода — будет стабильность поставок топлива, умеренная цена и удобное месторасположение выхода ниток потока в Евросоюз. Также одним из гарантов возможной второй нитки «Турецкого потока» является наличие меморандума о взаимопонимании в области развития южного коридора поставок газа. Документ подписан между Газпромом и Eni S.p.a., предполагается, что организация южного маршрута будет проходить через территорию Турции, Греции и Италии.

Увеличение поставок газа из России в Италию – не частный случай, а проявление тенденции повышения потребности Европы в российском газе, считает, в свою очередь, ведущий аналитик ГК TeleTrade Марк Гойхман. Это особенно значимо, поскольку в данной сфере причудливо переплетаются и во многом противостоят друг другу экономические и политические факторы.

Евросоюз в лице своих политиков крайне хотел бы ограничить зависимость в энергоресурсах от «Газпрома». Особенно сильно это проявляется именно сейчас, на фоне обострения отношений с Великобританией. И Лондон, и Берлин, и Варшава говорят том, что нужно искать альтернативу «Газпрому», создавать инфраструктуру приёма сжиженного природного газа (СПГ) в противовес трубопроводам. США устами представителя Госдепартамента Хизер Нойерт прямо угрожает санкциями уже не только России, но европейским компаниям, участвующим в проекте «Северный поток-2».

Впрочем, со стороны США интерес не только в ограничении влияния России, но и в продвижении своего СПГ на европейский рынок. И здесь в полной мере проявляются экономические интересы стран Европы. Только масштабные поставки «Газпрома» могут обеспечить растущую необходимость в «голубом топливе». Россия даёт примерно половину импорта газа в Европу, а для многих стран обеспечивает до 75% поставок. Соглашение с Италией — яркое проявление этого. Рим является третьим по объёму импортёром российского газа.

В целом, говорит Марк Гойхман, несмотря на политическое противостояние, экспорт «Газпрома» в страны дальнего зарубежья в марте поднялся почти на 30%. Потребность в газе в Европе будет возрастать и далее. По оценке самого «Газпрома», сейчас она составляет порядка 400 млрд куб. м в год, а к 2025 г. повысится до 545 млрд куб. м , к 2035 г. – до 585 куб. м. Такое массированное увеличение поставок может обеспечить практически только российский газ, в частности, за счёт новых трубопроводов «Северный поток-2» (объёмом 55 млрд. куб.м), «Турецкий поток», «Южный поток» (с совокупным объёмом 120 млрд. куб.м).

Российский трубопроводный газ не только может обеспечить более широкие поставки по сравнению с СПГ. Но он и дешевле СПГ, который включает затраты на сжижение, перевозку, приём, хранение и пр. Поэтому можно предположить, заключает Марк Гойхман, что несмотря на политическую ангажированность противодействия планам «Газпрома», его экспорт в Европу будет и далее развиваться. Экономические реалии сильнее политики. Хотя в дальнейшем, спустя годы, по мере увеличения инфраструктуры приёма СПГ, доля «Газпрома» в энергобалансе Европы может несколько сократиться. Но это будет сопровождаться увеличением расходов европейских стран на топливо и поэтому имеет ограниченные перспективы.

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