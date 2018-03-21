Израиль признался в нанесении удара по ядерному реактору в Сирии в 2007 году

Израильская армия признала, что в сентябре 2007 года ее авиация уничтожила ядерный реактор в Сирии. Об этом сообщает Jerusalem Post со ссылкой на Армию обороны Израиля.

«В ночь с 5 на 6 сентября 2007 года военные самолеты ВВС Израиля успешно атаковали и уничтожили ядерный объект», говорится в сообщении пресс-служба армии обороны Израиля. Отмечается, что объект был расположен «в сирийской провинции Дейр-эз-Зор и находился в стадии завершения строительства».

Тогда Джорджу Бушу поступило предложение от премьера Израиля Ольмерта Эхуда атаковать реактор, но тот отказался. Израильский совет безопасности принял решение уничтожить реактор собственными силами.



5 сентября 2007 года четыре F-15 и четыре F-16 израильских ВВС со стороны Турции вошли в воздушное пространство Сирии, сбросив около 17 т бомб на объект, который был уничтожен.



Как говорится в сообщении, которые включают в себя видеосъемку, «была устранена атомная угроза Израилю и всему региону», говорится в сообщении.

Позже, в 2011 году МАГАТЭ сделало заявление, что данный объект «с большой долей вероятности» был ядерным реактором, который строился при помощи Северной Кореи.